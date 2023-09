Hong Kong (ots/PRNewswire) -Genießen Sie eine gemütliche Atmosphäre in den Abendstunden mit Govee AußenbeleuchtungGovee, ein Innovator in der Smart-Home-Branche, kündigt die Verfügbarkeit der Govee Outdoor Neon Rope Lights (https://www.amazon.de/dp/B0CD23BMN4?ref=myi_title_dp) an. Der Outdoor Lightstrip ist in Längen von 10 Metern erhältlich und funktioniert ähnlich wie die Indoor-Version (https://eu.govee.com/products/govee-neon-led-strip-light). Der LED-Lightstrip ist sehr flexibel und lässt sich komfortabel verlegen. In den 10m langen LED-Streifen verfügt es 840 LEDs und sie können 16 Millionen Farben darstellen. Die Outdoor-Version ist vor Wasser geschützt nach dem Standard IP67. Sie können mit dem Lightstrip eine Wohlfühlatmosphäre in den Gärten, Terrassen oder Wege schaffen. Der Lightstrip lässt sich über die Govee Home App und Sprachsteuerung per Alexa und Google Assistant steuern.Govee Outdoor Neon Lightstrip: Eine angenehme Ambiente einfach selbst festlegen Der Govee Outdoor Neon Lightstrip ist in transparentem Silikon eingefasst und ist IP67 wasserdicht mit einer IP67 Steuerbox und einem IP65 Adapter. Unabhängig vom Wetter können Sie das ganze Jahr über die Außenbeleuchtung für ein fantastisches Ambiente genießen. Dank der Flexibilität lässt sie sich in jede Form biegen. In der Govee Home App sind über 60 Szenenmodi vorgefertigt. Ebenso können Sie dort die Farben alle selbst individuell anpassen. In der App ist es auch möglich, den LED-Streifen auf Musik reagieren zu lassen. Intelligente Steuerung mit Alexa, Google Assistant und Govee Home App ist wie gewohnt verfügbar.Govee Außenbeleuchtung: Eine Wohlfühlatmosphäre im Freien schaffen Im Außenbereich bietet Govee mehrere smarte Produkte, die einen coolen Lichteffekt, der sich perfekt im Freien eignet, erzeugen. Mit den smarten Außenleuchten wie Outdoor Spotlights (https://eu.govee.com/products/govee-outdoor-spot-lights?variant=42266729578680), Permanent Outdoor Lights (https://eu.govee.com/products/govee-rgbic-led-permanent-outdoor-lights?variant=42238014226616) und/oder Outdoor Lichterketten (https://eu.govee.com/products/govee-rgbic-warm-white-wi-fi-bluetooth-smart-outdoor-string-lights) von Govee können Sie Ihren Garten, Terrasse oder Balkon mit wenig Aufwand in einen Lieblingsort verwandeln. Die Govee-Produkte lassen sich über Govee-DreamView koppeln, so entsteht ein immersives Ergebnis. Weitere Produkte schauen Sie auf Govee Website unter govee.com.Preis und Verfügbarkeit Der Govee Outdoor Neon Rope Lights ist jetzt auf Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0CD23BMN4?ref=myi_title_dp) für 199,99€ erhältlich.Über Govee Seit November 2017 kreiert Govee hochmoderne Beleuchtungs- und Haushaltsprodukte für Verbraucher aus der ganzen Welt. Die Bandbreite des Sortiments reicht von LED-Streifen und Innenbeleuchtung über Außenleuchten bis hin zu intelligenten Sensoren. Govee baut sein Ökosystem an intelligenten Produkten kontinuierlich aus und verbessert die Leistung, die Vorteile für den Benutzer und die Benutzerfreundlichkeit in allen Szenarien. Weitere Informationen zu Govee finden Sie auf Govee Website unter govee.com.Kontakt:Govee PR,pr@corp.govee.comPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2206758/image_5010931_37438328.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/govee-nimmt-ein-neues-produkt-ins-sortiment-der-auWenbeleuchtung-auf-govee-outdoor-neon-rope-lights-301925801.htmlOriginal-Content von: GOVEE MOMENTS LIMITED, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162324/5601706