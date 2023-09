Mit Spannung erwartete NPE2024 kehrt mit einer komplett neu definierten Messe nach Orlando (Florida/USA) zurück

Die Plastics Industry Association (PLASTICS) gab heute bekannt, dass die Anmeldung zur NPE2024: The Plastics Show ab sofort bis Mai 2024 möglich ist. Die NPE2024 ist die einflussreichste Fachmesse des Jahres für alle Kunststoffsektoren in den USA und weltweit, bei der mehr als 55.000 Besucher erwartet werden.

Die NPE bietet der Kunststoffindustrie alle drei Jahre eine globale Plattform, wo Innovation auf einer Messefläche von mehr als 1,1 Millionen Quadratfuß netto ins Rampenlicht gerückt werden kann. Die Messe findet im Orange County Convention Center in Orlando im US-Bundesstaat Florida statt. Matt Seaholm, President und CEO von PLASTICS, betonte, dass die NPE2024 größer und besser denn je ausfallen werde: "Wir freuen uns darauf, unsere Branche im kommenden Mai wieder bei der NPE2024: The Plastics Show begrüßen zu dürfen. Die Kunststoffbranche spielt im modernen Leben eine kritische und nachhaltige Rolle, und das wird auf der Fachmesse deutlich zu sehen sein."

"Nachhaltigkeit steht bei allen Aspekten der Fachmesse im Blickpunkt, und die Besucher erhalten hier Gelegenheit, neue Technologien und wichtige Informationschancen in Augenschein zu nehmen, um uns einer Kreislaufwirtschaft näher zu bringen und unserer Branche zu weiterem Wachstum zu verhelfen", so Seaholm.

Die NPE2024 steht unter dem Motto Made for You, und die Besucher stehen im Mittelpunkt aller Messeerlebnisse. Die Veranstaltung findet vom 6. bis 10. Mai 2024 statt und bietet allen Branchenakteuren, auch denjenigen, die erst am Beginn ihrer Karriere stehen, zahlreiche Gelegenheiten. Zu den bemerkenswerten Ereignissen der NPE2024 gehören:

Sechs Technologiezonen, wo über 2.000 Aussteller ihre neuesten Produkte und Dienstleistungen vorführen

Mehr als 100 Vortragspräsentationen über trendige Themen, die Innovation fördern, die Kreislaufwirtschaft vorantreiben und Zusammenarbeit veranschaulichen

Der brandneue NPE Circularity Hub, wo Besucher die Kreislaufwirtschaft der Kunststoffbranche von Rohstoffen bis zu marktgängigen Verbraucherprodukten erleben können

Einflussreiche Frauen in der Kunststoffbranche erzählen ihre Erfolgsgeschichten bei einem Frühstück zum Thema "Women in Plastics" (Frauen in der Kunststoffbranche)

Mehr als 355 erstmalige Aussteller bringen neue Produkte und Perspektiven zur NPE2024 mit

Die erste NPE Opening Night Party mit der Band Pop Rocks, Spielen, Speisen und Getränken

Besucher der NPE2024 erhalten exklusiven Zugang zu allen Aspekten der Lieferkette der Kunststoffbranche, einschließlich Maschinen und Ausrüstung, Rohstoffe, Recycling und Nachhaltigkeit, Automatisierung und Robotik, 3D- und 4D-Drucken, Inspektion, Design und mehr. Die Aussteller der NPE sind auf wichtigen Märkten tätig, darunter die Automobilindustrie, Verbraucherprodukte, Recycling, Verpackung, Medizinprodukte sowie das Bauwesen.

Wichtige Termine für die Planung Ihrer Teilnahme an der NPE2024:

Die Anmeldung für Besucher der NPE2024 wird am Dienstag, den 12. September 2023 eröffnet.

eröffnet. Die Anmeldung für den Hotelzimmerblock beginnt ebenfalls am Dienstag, den 12. September 2023

Die NPE2024 Fachmesse findet vom 6. bis 10. Mai 2024 im Orange County Convention Center in Orlando, Florida/USA statt.

Tickets für die NPE2024 kosten zwischen 100 und 600 USD, je nach Kategorie "Early Bird", "Advanced" und Kassenzahlung. Karten für Extraveranstaltungen wie NPE Opening Night Party, Women in Plastics Breakfast, Seminarios Latinoamericanos und 3D Printing for Plastic Processors sind ebenfalls nach dem Eingangsdatum der Anmeldung verfügbar. Einzelheiten erhalten Sie auf Anfrage.

"Die NPE2024 ist die vorrangige Veranstaltung für die Zukunft des Kunststoffes. Wenn Sie in Ihrer Karriere vorankommen, Ihr Unternehmen vergrößern oder sich bezüglich neuer Trends und Lösungen auf dem Laufenden halten wollen, dann müssen Sie einfach die NPE2024 im Mai 2024 besuchen. Am besten melden Sie sich gleich heute an und beginnen mit der Planung und individuellen Gestaltung Ihres Besuchs. Weitere Meldungen über interessante Einzelheiten der Veranstaltung werden in naher Zukunft bekanntgegeben", so Steve London, NPE2024 Committee Chair, abschließend.

Weitere Informationen über die NPE2024: The Plastics Show und zur Anmeldung erhalten Sie unter: NPE.org.

Die Plastics Industry Association (PLASTICS) ist die einzige US-Organisation, die die gesamte Kunststofflieferkette unterstützt, einschließlich der Ausrüstungslieferanten, Materiallieferanten, Verarbeiter und Recycler. PLASTICS vertritt über eine Million ArbeitnehmerInnen in unserer Branche, die auf mehr als 548 Mrd. USD beziffert wird. Der Verband setzt sich für die Prioritäten seiner Mitglieder ein, die in Technologien investieren wollen, um Fähigkeiten und Fortschritte in Sachen Recycling und Nachhaltigkeit zu verbessern und wichtige Produkte bereitzustellen, die dem Schutz und der Sicherheit aller Menschen dienen. PLASTICS engagiert sich bereits seit 1937 dafür, dass seine Mitglieder und die siebtgrößte verarbeitende Industrie der USA weltweit wettbewerbsfähiger werden und gleichzeitig die Kreislaufwirtschaft gefördert wird zum Beispiel durch Bildungsinitiativen und branchenführende Erkenntnisse und Veranstaltungen, Foren für den Meinungsaustausch und Politikberatung, darunter die NPE2024 als größte Kunststoffmesse in ganz Amerika, NPE2024: The Plastics Show.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230911515871/de/

Contacts:

Elizabeth Domenech pr@npe.org

Camille Gallo cgallo@plasticsindustry.org