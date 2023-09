Berlin (ots) -In der Debatte über einen neuen Trainer für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich der Weltmeister von 1990, Pierre Littbarski, für Rudi Völler ausgesprochen.Nach dem 2:1-Sieg der Deutschen gegen Frankreich sagte Littbarski am Mittwoch im rbb24 Inforadio, der Niederländer Louis van Gaal wäre momentan nicht der Richtige:"Der erstickt uns wieder in großer Taktik. Man muss jetzt auch mal ein paar andere Sachen aktivieren und (...) das Ballgeschiebe vergessen und einfach mal mutig nach vorne (...) spielen."Littbarski betonte, niemand erfülle das Anforderungsprofil zu einhundert Prozent, aber Rudi Völler habe die Task Force aus Matthias Sammer und Hans-Joachim Watzke - die werde sehen, was es sonst auf dem Markt gebe."Und da ist eigentlich das alles nicht, was passend ist. Rudi füllt das gut aus - und er wird nicht drum herumkommen. (...) Alle werden nun sagen: 'Ach Rudi, mach' doch weiter!' Das hat er sich jetzt selbst zuzuschreiben."Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5601720