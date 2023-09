FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat seine Verluste vom Vortag zur Wochenmitte zunächst ausgeweitet. Anleger sind vor US-Inflationsdaten nervös. In den ersten Minuten nach Handelsbeginn ging es für den deutschen Leitindex um 0,49 Prozent auf 15 639,26 Zähler abwärts. Der MDax der mittelgroßen Unternehmenswerte verlor 0,44 Prozent auf 26 971,20 Zähler. Ähnlich hoch war das Minus im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 .

Im Fokus stehen im Tagesverlauf die US-Inflationsdaten, ihnen kommt angesichts der in der kommenden Woche anstehenden Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed hohe Bedeutung zu. Doch zunächst entscheidet an diesem Donnerstag die Europäische Zentralbank (EZB), ob sie das Zinsniveau weiter anhebt oder nicht.

In den USA sei die Gesamtteuerungsrate in den letzten Monaten deutlich zurückgekommen, was zum Teil auch einem Basiseffekt zugeschrieben werden könne, schrieben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Im August dürfte die Inflation aber vor allem wegen der gestiegenen Ölpreise zugelegt haben./tav/mis

DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145