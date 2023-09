Berlin (ots) -Die niederländische Denim-Marke G-Star RAW startet den Auftakt der Berlin Art Week mit einer besonderen Partnerschaft: Die Kooperation mit dem Fotografen und Ikone des Berliner Nachtlebens, Sven Marquardt. Die gemeinsame Ausstellung "11+1" enthüllt 12 Porträts der unverwechselbaren Berliner Clubkultur, die unter der Regie und Kreativdirektion von Sven Marquardt inszeniert wurden. G-Star RAW setzte seine Denim-Expertise ein, um die Talente in individueller maßgeschneiderter Denim-Club-Couture einzukleiden und eine visuelle Ode an die aufregende Nacht- und Kreativszene der Stadt zu schaffen.Die Porträtreihe "11+1" wurde von Sven Marquardt visuell festgehalten. Sein einzigartiger Blick durch die Linse auf die Stadt und deren Zeitgeist, gepaart mit seiner Erfahrung im Casten von Persönlichkeiten, zeichnet die gesamte Fotostrecke aus. Seine Auswahl von 12 Talenten mit ihren unterschiedlichen Persönlichkeiten und Modestilen veranschaulicht eindrucksvoll die Freiheit und das Lebensgefühl des Underground-Nachtlebens der deutschen Hauptstadt und den signifikanten Modestil, der damit einher geht.G-Star RAW, Vorreiter in Denim-Innovation und Handwerkskunst, ließ sich von den individuellen Outfits der einzelnen Persönlichkeiten inspirieren und verwandelt diese in einzigartige Denim-Meisterwerke. Jedes Stück der Kollektion, bestehend aus 26 unterschiedlichen Styles, verkörpert die Expertise der Marke im Denim-Bereich sowie das kreative Geschick des G-Star-Teams im Umgang mit dem vielseitigen Stoff. Von avantgardistischen Leder-Looks bis hin zu lässigen Ensembles wurde jeder Entwurf vom hauseigenen Designteam maßgeschneidert.Die Fotoreihe ist eine lebendige Hommage an den unverwechselbaren Zeitgeist von Berlin. Marquardt wählte die Talente eigenhändig aus, was zu einer authentischen Darstellung des nächtlichen Berliner Lebens führte. Die Ausstellung mit dem Namen "11+1" ist eine Anspielung auf die Gästelistenkultur mit 11 von der Straße gecasteten Talenten und Clara Cuvé, einer Musikerin der neuen Generation Techno. Zu den authentischen Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Hintergründen und Berufen gehören Alexandra Johansson, Eva Che, Hella Schneider, Lex Olsen, Natisa Kasongo, Samia Fassal, Bastian Faermann, Brya Agherbi, Dominik Heinrich, Samuel Baile und Vladyslav Tian. Die Zusammenarbeit verkörpert eine gemeinsame Vision von Svens Kreativität und Authentizität sowie die kreative Grenzüberschreitung von Denim, die G-Star kontinuierlich antreibt.11+1 AusstellungDie Ausstellung taucht tief in den Schnittpunkt von Mode, Kunst und der pulsierenden Energie der Berliner Clubkultur während der Berlin Art Week ein. Die G-Star x Sven Marquardt Ausstellung wird vom 14. bis 17. September im VOO Space Berlin auf der Oranienburgerstraße zu bewundern sein.Die Kollektion wird im Voo Store Berlin erhältlich sein und Preise von 249 EUR bis 699 EUR aufweisen.Das gesamte Pressematerial steht HIER zum Download zur Verfügung.Pressekontakt:BOLD Communication & Marketing GmbHPhilipp Urschelphilipp.urschel@boldberlin.com+49302021577220Original-Content von: G-STAR RAW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158485/5601752