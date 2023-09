Hamburg (ots) -An ein Bad werden heute hohe Ansprüche gestellt. Es sollte funktional sein, um alle Badutensilien leicht zur Hand zu haben. Andererseits sollte es einer Wellness-Oase gleichen, um sich einfach rundum wohlzufühlen. Zu Recht! Immerhin starten und beenden wir jeden Tag im Bad. Je wohler wir uns hier fühlen, desto gelassener gelingt uns der Alltag. Auf wenigen Quadratmetern kommt es also auf ein behagliches Ambiente an: Wohnliche Badmöbel, die Ordnung schaffen, Duschabtrennungen, die leicht zu reinigen sind. Armaturen, die Wasser und Energie sparen. Robuste Fliesen, die lange gefallen. Spiegel, die gleichzeitig perfekt ausleuchten und softe Badtextilien, die in hübschen Farben auf Blickfang gehen. Und natürlich eine Wandgestaltung, der Feuchtigkeit nichts anhaben kann und den persönlichen Stil unterstreicht. Am liebsten alles aus einer Hand? Ja, das geht! Ab Herbst ist die erste Bad-Kollektion von SCHÖNER WOHNEN im Handel erhältlich.Die drei konfigurierbaren Badmöbel-Serien bieten praktischen Stauraum, der dabei hilft, kleine und große Bäder gut zu strukturieren und Ordnung zu halten. Von minimalistisch und sachlich über hell und natürlich bis hin zu elegant und sinnlich - die Dekore der Waschtischelemente, Schränke und Regale bilden jeden Wohnstil ab. Passende Spiegelschränke und Flächenspiegel sorgen mit integrierter LED-Technik für eine gute Beleuchtung zu jeder Tageszeit.Zusammen mit der Wand- und Bodenfliesen, Wandfarben, Badtextilien, Sichtschutz und passenden Badleuchten gestalten Sie ein Wohlfühlbad ganz nach Ihrem persönlichen Gusto. Lust auf Tipps für kleine Bäder, für Klimafreunde und Sparfüchse oder für Reinlichkeitsfans? Dann lassen Sie sich von uns für Ihr heimisches Bad inspirieren!Natürlich, hell, lässig und familiär - lässig in den Tag startenMit Badmöbel-Serie STOCKHOLM (https://www.schoener-wohnen-kollektion.de/search'search=stockholm) ziehen praktische Stauraummöbel im wohnlichen Eiche-Dekor ein, schaffen Ordnung und bringen ein natürliches Flair in Ihren Spa-Bereich. Die wandhängenden Möbel wirken luftig, stecken aber ganz schön was weg. Im Waschtischelement und im Hängeschrank verschwinden Badutensilien und Accessoires. Der Spiegelschrank bietet weitere Fächer und sorgt mit integrierter Lichtleiste für perfektes Licht zu jeder Tageszeit. Das rustikale Eiche-Dekor der Möbel schenkt Behaglichkeit und eine warme Atmosphäre. In innenliegenden Bädern, die nicht optimal zu lüften sind, empfiehlt es sich, eine spezielle Badfarbe zu verwenden. Dafür können z.B. die Töne "Wohliges Naturbeige", "Gemütliches Wollbeige" oder "Edles Kaschmirbraun" aus der Designfarben-Serie im Baumarkt auch auf Basis der Qualität "Küchen- und Badfarbe" angemischt werden. Am Boden unterstreicht das XL-Format der Fliesenserie "Stardust" in der Nuance "Terra" die Natürlichkeit des Bades. Baumwoll-Teppich "Bahamas" sorgt für ein wohliges Gefühl unter den Fußsohlen und dem Wellness-Urlaub im eigenen Bad.Puristisch, sachlich, klar und edel - Gradlinigkeit für MinimalistenNicht nur Minimalisten lieben Schwarz, sondern auch unsere Badmöbel-Serie BILBAO (https://www.schoener-wohnen-kollektion.de/search'search=bilbao): Sie kombiniert formale Schlichtheit mit einem matten Dekor im tiefen Ton. Fliesen, Armaturen, WC und Badteppich spielen mit Nuancen der edlen Schattenfarbe. Der Spiegel im Querformat unterstreicht die Großzügigkeit des Waschtischs und beleuchtet dank eingebauter LED den Waschplatz in der gewünschten Helligkeit und Lichtfarbe. Der Spiegel ist aber auch in rund ein Hingucker. Reduzierte Designsprache mit durchdachten Details. Wandfliesen und Accessoires im Marmor-Look geben einen zusätzlichen edlen Touch. Purist bleiben auch beim Badzubehör beim edlen Schwarz.Sinnlich, warm, urban und elegant - Wohnlichkeit mit Charme und Harmonie im BadDer raue Charme des Industrie-Looks trifft in diesem Badezimmer auf eine elegante Farbigkeit. Ein Kontrast, der eine angenehme Spannung erzeugt und wohnlich wirkt. Rustikales Eichenholzdekor, das Aufsatzbecken und das Gestell aus Vierkantrohr erinnern beim Waschtischmöbel BARCELONA (https://www.schoener-wohnen-kollektion.de/search'search=barcelona) an eine Werkbank. Eine Mischung aus geschlossenen und offenen Regalelementen macht das Badezimmer behaglich und stellt Textilien und Accessoires zur Schau. Das dunkle Duschsystem mit Überkopf- und Handbrause nimmt das Industrial-Feeling auf. Die Kombination aus dunklen Materialien wie schiefergraue Fliesen, schwarzer Keramik und Armaturen zusammen mit warmen Holzdekoren, pudrigen Wandfarben und softem Badzubehör bringt sinnliche Behaglichkeit ins Bad.Mit Form und Funktion: Ideen für kleine Bäder mit StilVom kleinen Bad bis Gäste-WC: Formen und Varianten von Waschbecken beeinflussen die Optik des Bades. Das organisch geformte Aufsatzwaschbecken SATI liegt auf einem geölten Eichenboard auf und wird von Spiegel BILBAO und Badleuchte TWICE umrahmt - ein minimalistisches Bad mit Stil, besonders gut für das Gäste-WC geeignet. Der runde Spiegel zum eckigen Waschbecken DARA spielt mit den gegensätzlichen Formen. Schwarze Armaturen zum weißen Becken setzen zusätzliche Akzente.Kleine Bäder gewinnen optisch an Größe durch freihängende Ordnungshelfer mit viel Stauraum wie Waschtisch BILBAO in schwarz und weiß. Die dunklen Griffleisten geben dem hellen Möbel Kontur, graue Fliesen vermitteln zwischen Weiß und Schwarz. Es entsteht ein zeitloser Look, der mit Badtextilien in neutralen Noncolours besonders clean wirkt. Kombinieren leicht gemacht: Spielerisch greifen Seifenspender, Zahnputzbecher und WC-Garnituren das Schwarz-Weiß-Thema in ihrem Muster auf, wie etwa mit Punkten, Lamellen oder dem Terrazzo-Look.Das BILDMATERIAL in Form von Milieubildern und Freistellern steht Ihnen hier zum Download zur Verfügung. Hier finden Sie den aktuellen Bad-Beileger.Weitere Bad-Produkte finden Sie unter: schoener-wohnen-kollektion.de/bad (https://www.schoener-wohnen-kollektion.de/produkte/bad/)