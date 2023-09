Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) informiert darüber, dass die Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft SE heute die Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots gemäß § 10 Abs. 1 und Abs. 3 in Verbindung mit §§ 29 Abs. 1, 34 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes ("WpÜG") veröffentlicht hat. Die Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft SE (die "Bieterin"), eine 100%-ige mittelbare Tochtergesellschaft der MSC Mediterranean Shipping Company S.A., Schweiz ("MSC"), hat heute, am 13. September 2023, die Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen öffentlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...