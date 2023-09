Owlin, ein weltweit führender Anbieter von Risikolösungen für Händler und Drittanbieter, kündigt im Zuge des Voranbringens der Fintech-Branche seinen nächsten großen Schritt an: eine neue Funktion in Bezug auf Verbraucherrezensionsdaten (Consumer Review Feature), die speziell für Risikoteams von Zahlungsdienstleistern (Payment Service Providers, PSPs) entwickelt wurde. Operational Excellence ist für PSPs wichtiger denn je, und manuelle Bewertungsprozesse sind oft kostspielig, reaktiv und ineffizient. Owlins neuestes Angebot leitet einen Wandel hin zu einem proaktiven, kostengünstigen und hocheffizienten Risikomanagement ein.

Eines der herausragenden Merkmale von Owlins Consumer Review Feature ist die einzigartige Fähigkeit, führende Risikosignale zu erkennen, wie z. B. Anzeichen von Schwierigkeiten (z. B. Liefer- oder Produktprobleme), und zwar lange bevor größere Vorfälle wie ein Konkurs auftreten. Diese Fähigkeit verschafft PSPs einen erheblichen Vorteil bei der proaktiven Risikominderung, der Verhinderung potenzieller finanzieller Katastrophen und dem Schutz ihrer Geschäftstätigkeit und ihres Rufs.

Darüber hinaus bietet Owlins Consumer Review Feature einen bedeutenden Vorteil im Rahmen der Überwachung negativer Medien und trägt zur Verbesserung des Risikomanagements von Händlern bei. Es baut auf Owlins bereits erstklassiger Überwachungslösung für PSPs auf und gibt PSPs die benötigten Instrumente an die Hand, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Haupt- und Leistungsmerkmale:

Echtzeit-Feedback und Risikowarnungen Sofortige Erfassung von Kundenfeedback und Korrelation mit erweiterten Risikosignalen, um PSPs frühzeitig auf potenzielle Risiken aufmerksam zu machen.

Sofortige Erfassung von Kundenfeedback und Korrelation mit erweiterten Risikosignalen, um PSPs frühzeitig auf potenzielle Risiken aufmerksam zu machen. Erweiterte Analysen - Nutzung von KI-gesteuerten Erkenntnissen, die von umfangreichen Sprachmodellen unterstützt werden, um die Stimmung zu beurteilen, Trends zu verfolgen und Bereiche zu ermitteln, die eine Risikominderung erfordern.

- Nutzung von KI-gesteuerten Erkenntnissen, die von umfangreichen Sprachmodellen unterstützt werden, um die Stimmung zu beurteilen, Trends zu verfolgen und Bereiche zu ermitteln, die eine Risikominderung erfordern. Verbessertes Engagement und Vertrauensbildung - Eingehen auf Bedenken, Aufzeigen von negativen Bewertungen, risikomindernde Maßnahmen und Stärkung des Vertrauens in das PSP-Ökosystem.

- Eingehen auf Bedenken, Aufzeigen von negativen Bewertungen, risikomindernde Maßnahmen und Stärkung des Vertrauens in das PSP-Ökosystem. Detaillierte Risikoprofile - Erstellen von umfassenden Risikoprofilen auf der Grundlage einer Mischung aus Signalen und Kundenfeedback, um sicherzustellen, dass Risikomanagemententscheidungen datengestützt und händlerorientiert sind.

Stefan Peekel, Chief Growth Officer bei Owlin, kommentiert: "Durch die Integration von Daten aus Kundenrezensionen in das Risikomanagement geben wir den PSPs ein umfassendes Instrument an die Hand, das in der Branche bisher fehlte. Es geht nicht nur darum, Dienstleistungen zu verbessern, sondern auch darum, sich gegen Bedrohungen zu wappnen. Im Wesentlichen statten wir PSPs jetzt mit einer Lupe und einer Übersichtskarte aus. Sie erhalten nicht nur einen detaillierten Überblick über die Verbraucherstimmung bei einem Händler, sondern sehen auch, wie die Signale miteinander verknüpft sind, sodass sie Risiken vorbeugen und Chancen nutzen können."

Owlin hat sich der Innovation verschrieben und definiert die Möglichkeiten im Bereich des Risikomanagements immer wieder neu. Mit diesem neuesten Angebot in Bezug auf Verbraucherrezensionen verfügen Zahlungsdienstleister über ein neues, hochmodernes Instrumentarium für ein effektives Risikomanagement und den Aufbau von Vertrauen bei Händlern und Verbrauchern.

Über Owlin

Owlin ist eine KI-gesteuerte Lösung zur Überwachung von Drittanbieterrisiken und Händlern, die Unternehmen dabei hilft, bessere und schnellere Risikoerkenntnisse in Echtzeit in die täglichen Risikomanagement-Workflows einzubringen. Owlin nutzt KI und natürliche Sprachverarbeitung, um wertvolle, in den Daten verborgene Erkenntnisse zu gewinnen, und stellt sicher, dass seine Nutzer sich nicht in der Fülle der Informationen verlieren, indem es komplexe Daten in einer einfachen und anpassbaren Oberfläche visualisiert.

Weitere Informationen unter https://owlin.com/solutions/consumer-review-monitoring/

