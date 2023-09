DJ MARKT/Erwartung einer EZB-Zinserhöhung deutlich gestiegen

Laut Refinitiv-Daten tendiert der Geldmarkt am Mittwoch viel deutlicher als an den Vortagen zu der Erwartung, dass die EZB die Zinssätze am Donnerstag um 25 Basispunkte anheben wird. Die Verschiebung der Erwartung folgt auf einen Reuters-Bericht, wonach die EZB erwartet, dass die Inflation 2024 über 3 Prozent liegen wird. Den Refinitiv-Daten zufolge geht der Markt nun mit rund 70-prozentiger Wahrscheinlichkeit von einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte aus. Dies ist ein deutlicher Anstieg gegenüber Dienstag, als sie bei knapp über 40 Prozent lag.

September 13, 2023 03:58 ET (07:58 GMT)

