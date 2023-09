Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -J1 Beach, die mit Spannung erwartete urbane Riviera von Merex Investment, wird im ersten Quartal 2024 zum ersten Mal in den VAE 13 luxuriöse Restaurants und Clubs direkt am Strand eröffnen.Im Herzen von Jumeirah, Dubai, gelegen, verspricht dieses ikonische Ziel eine einzigartige kulinarische Reise mit Konzepten, die Gäste aus aller Welt ansprechen. Mit atemberaubendem Meerblick und einer Auswahl an internationalen und einheimischen Restaurants will es Dubais Restaurantszene neu definieren und unvergessliche kulinarische Erlebnisse bieten.Am J1 Beach werden unter anderem folgende Einrichtungen eröffnet:African Queen: Ein einzigartiges kulinarisches Ziel in Südfrankreich seit 1969, das französische und afrikanische Aromen unter der Leitung von Chefkoch Thierry Paludetto vereint.Almayass by the Sea: Das aus Beirut stammende Almayass by the Sea bietet eine einzigartige libanesisch-armenische Fusionsküche und wurde vom Michelin Guide mit dem Bib Gourmand ausgezeichnet.Bâoli: Erleben Sie das üppige, vom Dschungel inspirierte Ambiente des Bâoli, das moderne japanische Küche mit delikaten neuen asiatischen Aromen bietet.Chouchou: Chouchou ist ein exklusiver Beach House Member's Club, der von französischen Köstlichkeiten inspiriert ist und eine entspannende Pool-Lounge, ein Restaurant mit gehobener französischer Küche und ein modernes Ambiente bietet.Gigi Rigolatto: Bringt den Reiz des italienischen Way of Life an die Küste Dubais mit einem ausgewählten Menü und aufwendigem Design in einem außergewöhnlichen Heiligtum.Gitano: Das im mexikanischen Dschungel geborene Gitano erstreckt sich nun über Tulum, Miami und NYC und bietet eindringliche Ess- und Tanzerlebnisse mit Mezcal-Cocktails und einer modernen mexikanischen Speisekarte.Kaimana: Kaimana bedeutet in der polynesischen Kultur "Geist des Ozeans" und bietet ein 360°-Restaurant-Erlebnis mit asiatisch-polynesischen Aromen.La Baia: Das aus Manhattan, New York, stammende La Baia ist ein raffiniertes italienisches Restaurant, das von der bezaubernden Amalfiküste und ihren charmanten Küstenstädten inspiriert ist.Lúnico: Eine faszinierende Luxusreise, bei der spanisch-mediterrane Küche auf kulinarische Exzellenz trifftM\u016bn: Das M\u016bn Dubai verbindet asiatische Raffinesse mit Fantasie und bietet in einem authentischen orientalischen Strandgarten ein Menü mit gemeinsamen Gerichten und asiatisch inspirierten Getränken.Sakhalin: Die Gastronomie wird zu einer Kunst, da lokale und fernöstliche Produkte mit mediterranen und asiatischen Rezepten kombiniert werden, wodurch ein neuer Stil entsteht, der als MediterrAsian Küche bezeichnet wird.Sirene: Bietet ein entspanntes Küstenerlebnis in Dubai, entwickelt von den Branchenexperten Evgeny Kuzin und Chefkoch Izu Ani.Das 13. und letzte Restaurantkonzept soll in Kürze vorgestellt werden, was die kulinarischen Angebote des J1 Beach noch spannender macht.Besuchen Sie www.j1beach.com oder folgen Sie @J1BeachDubai auf Instagram (https://www.instagram.com/j1beachdubai/?igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D).Kontakt:Sana Soukar - merex@redhavasme.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2206932/J1_Beach_beachfront.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2207244/J1_Beach_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/j1-beach-in-dubai-eroffnet-ein-gehobenes-essensviertel-mit-13-luxuriosen-direkt-am-strand-gelegenen-feinschmecker--und-club-erlebnissen-301924496.htmlPressekontakt:+97144556000Original-Content von: J1 Beach, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171783/5601830