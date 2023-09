ISMANING (ots) -Auf DAZN ist jeder Tag Spieltag und die Bundesliga kommt nach der Länderspielpause mit dem absoluten Spitzenspiel nur auf DAZN zurück: Der FC Bayern München hat als Tabellenzweiter den punktgleichen Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen zu Gast - nur auf DAZN sehen Fans das Top-Spiel live über die App oder den linearen TV-Sender DAZN 1.Anpfiff in der ausverkauften Münchener Allianz Arena am Freitag ist um 20:30 Uhr, DAZN überträgt bereits ab 19:30 Uhr live aus München und versorgt alle Fans mit den wichtigsten Infos zum Spiel. Alex Schlüter wird als Moderator durch die Sendung führen, mit Michael Ballack als Experte an seiner Seite. Max Siebald kommentiert das Spitzenspiel und Daniel Herzog geht als Reporter auf Stimmenfang.Am Sonntag (17.09.) gibt es dann wie gewohnt noch mehr Bundesliga bei DAZN. Alle Fans können bequem über die DAZN-App und die linearen TV-Sender DAZN 1 und DAZN 2 die Duelle zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem SV Werder Bremen (ab 14:45 Uhr), sowie dem SV Darmstadt 98 und Borussia Mönchengladbach (ab 16:45 Uhr) verfolgen. Heidenheim - Bremen moderiert Elmar Paulke, während Kommentator Uli Hebel und Experte Benny Lauth am Mikrofon sitzen. Mario Rieker ist als Reporter vor Ort. Für Darmstadt gegen M'gladbach übernimmt Tobi Wahnschaffe die Moderation, Marco Hagemann kommentiert, Jonas Hummels ist als Experte dabei und Andres Veredas als Reporter im Einsatz.Ab Dienstag: Die UEFA Champions League ist mit absoluten Highlights live zurück auf DAZNAm Dienstagabend kehrt dann endlich die UEFA Champions League auf DAZN zurück - und das mit absoluten Highlights, die alle Fans schon am ersten Spieltag nur auf DAZN erleben. Schon der Dienstag hat es in sich, wenn RB Leipzig bei den Young Boys Bern zu Gast ist, oder internationale Kracher wie AC Milan - Newcastle United und Lazio Rom - Atletico Madrid auf die Fans warten. Dies wird am Mittwoch dann noch mal übertroffen: DAZN überträgt ab 18:15 Uhr live zunächst u.a. das Champions-League-Debüt von Union Berlin im Santiago Bernabeu gegen Real Madrid und direkt im Anschluss den Kracher FC Bayern München gegen Manchester United. Alle Spiele der UEFA Champions League am Mittwoch und alle Spiele bis auf eins am Dienstag erleben Fans nur auf DAZN, wahlweise als Einzelspiele oder in der Konferenz.Exklusives Feature zur Einstimmung: DAZN trifft Leverkusen-Star Jonas HofmannIn der Vorberichterstattung zum Spiel Bayern - Leverkusen zeigt DAZN zudem erstmals ein neues Feature, welches in Kooperation mit Yves Saint Laurent produziert wurde und in dem Leverkusen-Star Jonas Hofmann über seine bisherige Karriere im Profi-Fußball reflektiert. Von 2016 bis 2023 absolvierte er über 180 Spiele für Borussia Mönchengladbach, bevor er im Sommer unters Bayer-Kreuz zur Werkself wechselte. Der Wechsel war ein großer Schritt in seiner Laufbahn, welche von Beginn an von Höhen und Tiefen geprägt war. Das Feature wird im Anschluss dann auch auf Abruf in der DAZN-App zur Verfügung stehen.Pressekontakt:PR-DACH@dazn.comOriginal-Content von: DAZN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133863/5601817