Emittent / Herausgeber: SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH / Schlagwort(e): Private Equity/Fonds

Healthcare-Spezialist SHS Capital vollzieht Final Closing seiner überzeichneten sechsten Fondsgeneration in Höhe von 270 Millionen Euro



13.09.2023 / 10:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Der deutsche Private-Equity-Investor SHS Capital hat das Final Closing seiner nunmehr sechsten Fondsgeneration abgeschlossen

Das ursprünglich avisierte Zielvolumen des Fonds von 200 Millionen Euro konnte mit ca. 270 Millionen Euro deutlich überschritten werden und beträgt mehr als das Doppelte des Vorgängerfonds

Der neue Fonds wird in europäische, wachsende Healthcare Unternehmen investieren und allokiert pro Transaktion zwischen 10 bis 40 Millionen Euro

In der Zeit zwischen First und Final Closing wurden bereits vier Transaktionen aus dem neuen Fonds getätigt Tübingen / 13.09.2023 SHS Capital hat für ihre sechste Fondsgeneration ca. 270 Millionen Euro eingeworben. Aufgrund der großen Nachfrage konnte das ursprünglich avisierte Zielvolumen des Fonds von 200 Millionen Euro deutlich überschritten werden und beträgt damit mehr als das Doppelte des Vorgängerfonds. Der Investitionsfokus des neuen Fonds SHS VI liegt auf wachsenden europäischen Healthcare-Unternehmen. Der neue Fonds strebt zehn bis fünfzehn Beteiligungen sowohl in Form von Mehrheits- als auch Minderheitsbeteiligungen an. Die Investitionshöhe des Fonds beträgt 10 bis 40 Millionen Euro. Gemeinsam mit LPs und anderen Investoren können Transaktionswerte bis 150 Millionen Euro realisiert werden. SHS investiert ausschließlich in Unternehmen, die bereits signifikante Umsätze erwirtschaften, sich auf einem Wachstumskurs befinden und das Ziel haben, sich zu europäischen Healthcare Champions zu entwickeln. SHS kann hierbei durch ihr großes Netzwerk im Healthcare Bereich, ihre langjährige Branchenerfahrung sowie durch umfangreiche Marktkenntnisse unterstützen. Seit dem First Closing des Fonds im vergangenen Sommer wurden bereits vier Investments aus dem neuen Fonds getätigt. Damit hat SHS seit dem Jahr 2020 insgesamt 13 Investments und 13 Exits realisiert. Die Investoren des SHS VI Fonds stammen unter anderem aus den Bereichen Fund of Funds, Versicherungen, Versorgungswerke, Stiftungen, Family Offices, Banken, Healthcare-Konzerne, kirchliche Investoren und Unternehmer. Des Weiteren hat das SHS-Investmentteam selbst signifikant investiert. "Das Gesundheitswesen ist ein unverzichtbarer Sektor und bietet daher zahlreiche spannende Möglichkeiten für Beteiligungen. Bei uns haben Investoren die Chance, sich an der Entwicklung dieses Wachstumsmarktes zu beteiligen. Unser bisheriger Track Record zeigt, dass wir attraktive Renditen für unsere Investoren erzielen konnten und gleichzeitig dazu beitragen, das Gesundheitswesen durch Innovationen zu verbessern und die Patientenversorgung zu optimieren", erklärt Manfred Ulmer-Weber, Managing Partner bei SHS. "Das Volumen des neuen Fonds hat unsere Erwartungen deutlich übertroffen und unsere Positionierung als der führende Private-Equity-Healthcare-Spezialist im deutschen, und damit größten europäischen Healthcare-Markt bestätigt. Wir freuen uns sehr, dass viele unserer SHS-Bestandsinvestoren auch in unserem neuen Fond investiert sind, zum Teil mit signifikanten Zeichnungserhöhungen. Darüber hinaus konnten wir unseren Investorenkreis weiter internationalisieren und um renommierte Adressen erweitern. Wir möchten uns bei unseren Investoren für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken", so SHS Managing Partner Sascha Alilovic. Über die SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH: Der Brancheninvestor SHS ist ein in 1993 gegründeter Private Equity Anbieter, der Beteiligungen an Healthcare-Unternehmen in Europa eingeht. Der Fokus der Investitionen liegt dabei auf Expansionsfinanzierungen, Gesellschafterwechsel und Nachfolgesituationen. "Building European Healthcare Champions" ist dabei die Beteiligungsphilosophie, nach der SHS-Portfoliounternehmen finanziert und entwickelt. Dabei geht der deutsche Investor sowohl Minderheits- als auch Mehrheitsbeteiligungen ein. Zu den nationalen und internationalen Investoren der SHS-Fonds gehören etwa Pensionsfonds, Dachfonds, Stiftungen, Family Offices, strategische Investoren, Unternehmer und das SHS-Managementteam. Das Eigenkapital bzw. Eigenkapital-ähnliche Investment des AIF beträgt bis zu 40 Mio. €. Darüberhinausgehende Volumina können mit einem Netzwerk von Co-Investoren umgesetzt werden. Bei den Investitionsentscheidungen legt SHS starkes Gewicht auf die Berücksichtigung von ESG -Aspekten und hat sich daher den Richtlinien der UN PRI verpflichtet. SHS investiert derzeit aus ihrem sechsten Fonds, der 2022 aufgelegt wurde und ein Volumen von ca. € 270m aufweist. Weitere Informationen unter: http://www.shs-capital.eu Sie wünschen regelmäßig Updates zu SHS? Abonnieren Sie unseren Newsletter

und folgen Sie uns auf LinkedIn Pressekontakt:

Sarah Stelzer

SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH

Bismarckstraße 12

72072 Tübingen

sas@shs-capital.eu



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.