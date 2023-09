Bern (ots) -Das Eidgenössische Volksmusikfest, der wichtigste Anlass der Schweizer Volksmusikszene, findet vom 21. bis 24. September in Bellinzona statt. Die SRG als Medienpartnerin begleitet den Event mit einem speziellen live Radio- und Fernsehprogramm. Das Highlight ist "Bella Musica", die erste gemeinsame Volksmusiksendung aller vier Landesteile der Schweiz - von der SRG produziert. Auf Play Suisse ist zudem eine Sonderkollektion "Schweizer Volksmusik" verfügbar.Vom 21. bis 24. September trifft sich die Welt der Volksmusik zum Eidgenössischen Volksmusikfest - dies erstmals im Kanton Tessin in Bellinzona. Der alle vier Jahre stattfindende Anlass ist das wichtigste Treffen der Schweizer Volksmusikszene. Die Besucher:innen erwarten Volksmusik-Formationen und Darbietungen aus allen vier Sprachregionen der Schweiz.Die SRG ist Medienpartnerin des Eidgenössischen Volksmusikfestes und bietet ein spezielles live Radio- und Fernsehprogramm von der Piazza der Sole, der Piazza Collegiata und Castelgrande. Mit dem Ziel, die Vielfalt und Dynamik der Volksmusik aufzuzeigen, ist ein breites Angebot an Musik- und Informationssendungen entstanden, das sowohl live wie auch zeitversetzt auf den Radiosendern der SRG mitgehört werden kann. Zum ersten Mal werden auf den SRG-Sendern so viele Gruppen und Musikrichtungen einer Veranstaltung übertragen. So wird auch der grosse Festumzug vom Sonntag landesweit live im Fernsehen zu sehen sein. Das Programm der SRG-Sender ist am Ende der Meldung eingefügt. Und wer die SRG vor Ort besuchen möchte, kann dies an ihrem Stand am Largo Elvezia tun.Viersprachige Fernsehsendung "Bella Musica" live auf SRF, RTS und RSIIm Rahmen des Volksmusikfestes wird mit "Bella Musica" die erste viersprachige Volksmusik-Fernsehsendung aus allen vier Landesteilen der Schweiz produziert. Insgesamt treten zehn Musikgruppen auf - unter anderem Chilometro zero, La-Fa-Mi Tille, Ils Engiadinais sowie das Ländlertrio Täktig. Durch die Sendung führen in vier Sprachen die Moderator:innen Nicolas Senn (Deutsch), Jean-Marc Richard (Französisch), Carla Norghauer (Italienisch) und Maria Victoria Haas (Rätoromanisch). Die einstündige von der SRG produzierte Sendung wird am Samstagabend live aus der Burg Castelgrande übertragen. Ab 18.07 Uhr auf RTS 2 und RSI LA 1 sowie ab 18.15 Uhr auf SRF 1.Play Suisse bringt die Volksmusik direkt ins WohnzimmerJodelgesang, Alphorn und Ländlermusik: In der Play Suisse Kollektion "Schweizer Volksmusik" (https://www.playsuisse.ch/collection/359067mainContent) gibt es zahlreiche Konzertaufzeichnungen unterschiedlicher Musik- und Gesangsfeste zu entdecken. Unter anderem von "The Fränzli Görls", dem "Tessiner Veteranen-Orchester" und dem "Ensemble Cantus Firmus Surselva". Aber auch Dokumentarfilme und Reportagen aus der Welt der Folklore, wie "Volksmusik mit Herz und Seele" von Jean-Marc Richard, Laurent Pavia und Julian Nicole-Kay sind auf der SRG-Streaming-Plattform verfügbar.Für die Streaming-Plattform Play Suisse kann man sich kostenlos auf playsuisse.ch registrieren und hat Zugriff auf SRG-Inhalte und Koproduktionen (Filme, Serien, Dokumentationen, Archivmaterial) in den Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.SRG Radio- und Fernsehprogramm zum Eidgenössischen Volksmusikfest__________________________________________________________________________Donnerstag, 21. September 202320.00 Uhr: Pavillon Suisse auf SRF 2 Kultur, Rete Due, Espace 2, RTR__________________________________________________________________________Freitag, 22. September 202320.00 Uhr: Zoogä-n-am Boogä live auf SRF Musikwelle__________________________________________________________________________Samstag, 23. September 202310.00 Uhr: Echo des Pavanes auf Espace 211.00 und 14.00 Uhr: Kiosque à Musiques live auf RTS la 1ére18.07 / 18.15 Uhr: Bella Musica auf SRF 1, RTS 2, RSI LA 1 (TV)20.00 Uhr: IAF nationales Programm live auf SRF 2, Rete Due, Espace 2, RTR__________________________________________________________________________Sonntag, 24. September 202310.00 Uhr: La domenica popolare auf Rete Uno14.00 Uhr: Festumzug live auf SRF 1, RTS 2, RSI LA 1 (TV)__________________________________________________________________________Das Programm ist zu einem späteren Zeitpunkt auch auf den Playern der Unternehmenseinheiten (Play SRF, Play RTS, Play RSI und Play RTR) zum Nachhören beziehungsweise Nachsehen verfügbar.Pressekontakt:Medienstelle SRG SSREdi Estermannmedienstelle.srg(at)srgssr.ch / Tel. 058 136 21 21Original-Content von: SRG SSR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014224/100911122