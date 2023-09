München (ots) -- Familienzuwachs bei den Wollny-Töchtern- Das erste Zusammentreffen der Wollnys mit Servets Familie- Immer mittwochs, ab dem 13. September 2023, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI in DoppelfolgenAuf der Suche nach Entspannung verbringt ein Teil der Familie den Urlaub im neuen Domizil in der Türkei. Es sind nicht nur die heißen Temperaturen, die Familienoberhaupt Silvia zum Schwitzen bringen! Ein Treffen mit den Verwandten von Servet, Loredanas türkischem Freund, steht an. Sarafina und Peter erwarten ihr drittes Kind. Auch bei Lavinia und Tim ist erneut ein Baby unterwegs. Doch stellt sich diese Schwangerschaft als Risiko da. Das alles und vieles mehr in den neuen Folgen "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie". Ab dem 13. September immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI in Doppelfolgen.Ganz kurz nach der Geburt von Aurelio reiste Loredana in die Türkei, um Servet, den Vater ihres Sohnes zu überraschen. Dieser konnte leider nicht bei der Geburt dabei sein. Servet ist überglücklich und lässt sich nun gerne in die Babypflege einweisen. Natürlich sollen auch Servets Eltern ihren Enkelsohn kennenlernen und ein erstes Zusammentreffen zwischen Servets türkischer Familie und der Großfamilie steht an. Silvia und Harald laden Servets Verwandtschaft in ihr Ferienhaus in Ilica ein und präsentieren eine große Überraschung. Wie wird diese erste Begegnung verlaufen?Auch Estefania und Freund Ali genießen die gemeinsame Zeit in der Türkei. Estefanias Musikkarriere nimmt immer mehr Fahrt auf und sie muss für viele Termine in Deutschland sein. Leider kann Ali sie nicht begleiten. Halten die beiden den Trennungsschmerz aus?Peter und Sarafina, die noch in Ratheim sind, freuen sich auf den Urlaub in der Türkei. Sarafina ist mit dem 3. Wunschkind schwanger und die Zwillinge halten die beiden ganz schön auf Trab. Doch ein wichtiger Kinderarzttermin steht an und Sarafina hofft sehr, dass alles gut ist und sie mit Peter und den Zwillingen unbesorgt zum Rest der Familie in die Türkei reisen kann.Lavinia, Tim und Hailey starten in ihren letzten Urlaub zu dritt, bevor ihr Sohn auf die Welt kommt. Die 23-jährige Lavinia ist nun im 7. Monat schwanger und benötigt gelegentlich Pausen, da das Packen für sie immer anstrengender wird. Während des Urlaubs in der Türkei möchte sich Lavinia erholen und die Zeit mit der Großfamilie genießen.Die Sendung wird von Yellowstone Productions GmbH produziert."Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" am 13. September, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos bei RTL+ verfügbar.Über "Die Wollnys"Bei den Wollnys leben 15 Menschen unter einem Dach ihren ganz persönlichen Traum von einer Großfamilie. Es wird geliebt und diskutiert, man ist nicht immer einer Meinung, aber man versöhnt sich immer wieder. Vor allem für Familienoberhaupt Silvia Wollny ist das eine Herausforderung. Sie hält alles zusammen und ist und bleibt der Fels in der Brandung. Als Mutter und Oma ist sie ständig im Einsatz und durchlebt mit Harald, ihren Sprösslingen, deren Partnern sowie ihren Enkelkindern viele Höhen und Tiefen. Im Haus der Wollnys ist immer etwas los und die Belange der Familienmitglieder sind vielfältig. Klar, dass sich die vielen kleinen und großen Wollnys da umeinander kümmern! Denn nur mit Humor und Zusammenhalt meistert man die täglichen Herausforderungen des Lebens gemeinsam.Pressekontakt:RTLZWEIPresse089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100911121