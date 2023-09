NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Inditex nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der Bekleidungskonzern habe in einem starken ersten Halbjahr seine Schätzungen knapp übertroffen, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dazu falle der um Währungseffekte bereinigte Umsatzanstieg seit Anfang August ein wenig höher aus als von ihm erwartet. Den negativen Währungseffekt auf den Jahresumsatz veranschlage Inditex indes etwas höher als bisher und nun auch deutlicher als er selbst, so der Experte weiter./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2023 / 02:13 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2023 / 02:13 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0148396007

