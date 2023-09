© Foto: picture alliance / Photoshot



Die Wertpapierdatenbank Hazeltree covert weltweit 12.000 Aktien. Charter Communications und Apple waren im vergangenen Monat die am zweit- beziehungsweise drittmeisten geshorteten Aktien. Wer krallt sich Platz eins?

Tesla führte im August den dritten Monat in Folge die Liste der am meisten geshorteten US-Aktien an, wie Hazeltree in einem Bericht mitteilt. Am Montag sind die Titel des E-Autobauers um über zehn Prozent gestiegen. Zuvor hatte Morgan Stanley in einer Notiz darauf hindeutet, dass der Supercomputer Dojo den Marktwert von Tesla um bis zu 500 Milliarden US-Dollar steigern könnte. Im Zuge dessen haben die Analysten die Tesla-Aktie von 'Gleichgewichten' auf 'Übergewichten' hochgestuft und das Zwölf-Monats-Kursziel von 250 auf 400 US-Dollar pro Aktie erhöht - dem höchsten Kursziel aller Analysten. Seit Jahresbeginn summiert sich das Kursplus auf über 117 Prozent. Eine Short-Wette erwartet allerdings einen fallenden Aktienkurs.

Hedgefonds haben in den vergangenen Wochen in rasantem Tempo Leerverkäufe von US-Aktien getätigt, wie aus einer Notiz von Goldman Sachs in dieser Woche hervorgeht. Demnach erreichten die gesamten Leerverkäufe den höchsten Wert seit sechs Monaten.

"Wenn ich ehrlich bin, habe ich nur beim Versuch, Tesla zu shorten, Geld verloren", zitiert Reuters Dan Izzo, Gründer des Hedgefonds Blackbird Capital. Und weiter: "Nicht, weil ich falsch liege, sondern weil der Markt länger irrational sein kann, als ich es mir leisten kann, Recht zu behalten."

Elon Musk kommentierte am Montag auf seiner Social-Media-Plattform X die Short-Position, die Microsoft-Mitbegründer Bill Gates laut einer kürzlich erschienenen Musk-Biografie von Walter Isaacson gegen das Unternehmen gehalten hat: "Eine Short-Position gegen Tesla einzugehen, wie es Gates getan hat, bringt nur dann die höchste Rendite, wenn ein Unternehmen pleite geht."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion