FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 13.09.2023 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS KEYWORDS STUDIOS PRICE TARGET TO 1945 (2150) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SMART METERING PRICE TARGET TO 660 (810) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 2400 (2300) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS KEYWORDS STUDIOS PRICE TARGET TO 2120 (3450) PENCE - 'BUY' - CANACCORD STARTS WYNNSTAY GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 520 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS AB FOODS TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 2260 (2350) PENCE - GOLDMAN CUTS STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 920 (1020) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 2280 (2140) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 1075 (1000) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES HSBC TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 858 (820) PENCE - JEFFERIES CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 3500 (3600) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN PLACES PEARSON AND TF1 ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN PLACES WHITBREAD ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 740 (690) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 1210 (1190) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES RELX PRICE TARGET TO 3170 (3100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 4600 (4400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MS RAISES MARKS & SPENCER TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - PRICE TARGET 280 (244) PENCE - PEEL HUNT RAISES COSTAIN GROUP TO 'BUY' (ADD) - RBC RAISES CVS GROUP TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 1900 (2200) PENCE



