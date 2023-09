DJ Wirtschaftsministerium erwartet schwaches BIP im dritten Quartal

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeswirtschaftsministerium erwartet angesichts der schwachen Auslandsnachfrage in diesem Jahr keinen Konjunkturaufschwung mehr für Deutschland. Die wirtschaftliche Schwäche dürfte sich im Herbst fortsetzen und zu einem schwachen dritten Quartal beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) führen, wie es im Monatsbericht des Ministeriums heißt. Insgesamt sei die wirtschaftliche Situation in Deutschland aktuell zweigeteilt. Auf der einen Seite habe die binnenwirtschaftliche Dynamik im Zuge wieder leicht steigender Reallöhne und einer anhaltend positiven Investitionsentwicklung langsam an Fahrt aufgenommen. Auf der anderen Seite habe sich die Auslandsnachfrage im Zuge der noch schwachen weltwirtschaftlichen Entwicklung weiter eingetrübt.

"Aktuelle Frühindikatoren, wie Auftragseingänge und Geschäftsklima, aber auch die verhaltende Entwicklung der Weltkonjunktur, deuten auf ein erneut schwaches drittes Quartal hin; frühestens zum Jahreswechsel 2023/24 ist mit einer spürbaren konjunkturellen Belebung zu rechnen", hieß es im monatlichen Bericht zur wirtschaftlichen Lage in Deutschland.

Das Ministerium verweist auf einen zuletzt deutlichen Rückgang in der Industrieproduktion. Diese habe sich auch zum Beginn des dritten Quartals noch nicht von ihrer Schwäche erholt. Insgesamt schwanke die Nachfrage in der Industrie im Vormonatsvergleich weiterhin stark aufgrund von Großaufträgen. Im aussagekräftigeren Zweimonatsvergleich entwickelten sich zwar die Bestellungen im verarbeitenden Gewerbe im Juli mit einem Zuwachs von 4,4 Prozent positiv. Eine nachhaltige Belebung der Industriekonjunktur lasse sich daraus angesichts des eingetrübten Geschäftsklimas und der schwachen Weltkonjunktur aber noch nicht ableiten.

"Angesichts der stark eingetrübten Geschäfts- und Exporterwartungen der Unternehmen sowie der insgesamt schwachen Entwicklung der Auftragseingänge ist eine spürbare Erholung der Industrieproduktion noch nicht absehbar", sagte das Ministerium.

Weiterhin schwache Exporte

Die Exportentwicklung wird nach Ansicht des Ministeriums weiterhin von der schwachen Auslandsnachfrage gedämpft. Auch deuteten die Frühindikatoren auf eine zunächst weiter schwache Exportentwicklung hin. Das Ministerium verwies auf die Ifo Exporterwartungen, die seit Juni deutlich im Minus liegen und sich im August weiter eingetrübt haben von -5,9 auf -6,3 Punkte. Für die (realen) deutschen Exporte deutete der Kiel Trade Indicator dagegen im Zuge leicht positiver Stimmungswerte aus den USA ein Plus an. Mit Blick auf die Entwicklung im Einzelhandel sagte das Ministerium, dass die Frühindikatoren aktuell noch eine "verhaltene Entwicklung" des privaten Konsums in den kommenden Monaten andeuteten.

Die Inflation ist nach Ansicht des Ministeriums weiter rückläufig. Für die nächsten Monate erwartet das Ministerium, dass auch mit Blick auf die Preiserwartungen der Unternehmen von einer weiter hohen, aber langsam abflauenden Preisdynamik auszugehen ist.

Der Preisdruck vergangener Kostensteigerungen und Lieferkettenstörungen sei weitgehend überwälzt worden. Die Energiepreise liegen laut Ministerium auf moderatem Niveau. "Die geldpolitische Straffung wirkt dämpfend auf die Nachfrageseite", heißt es in dem Bericht. Während im Vorjahresvergleich erhöhende Sondereffekte (9-Euro-Ticket, Tankrabatt) im September entfallen, ergeben sich steigernde Basiseffekte im Zeitraum Oktober 2023 bis März 2024 infolge der befristeten Absenkung des Mehrwertsteuersatzes auf Gas und Fernwärme.

Die konjunkturelle Schwäche macht sich laut Ministerium zunehmend auch auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar. Es verwies auf den Anstieg der registrierten Arbeitslosigkeit im August, wo sich saisonbereinigt 18.000 Personen mehr arbeitssuchend gemeldet haben. Gründe für diesen starken Anstieg liegen laut Ministerium neben dem Ende der Ausbildungszeit, nach der sich Schulabgänger und Ausbildungsabsolventen häufig zunächst arbeitslos melden, auch darin, dass nach Abschluss der Integrationskurse für viele Geflüchtete zunächst die Arbeitslosigkeit folgt.

"Insgesamt zeigt sich der Arbeitsmarkt aber trotz der schwachen konjunkturellen Lage weiter weitgehend stabil, weil die Unternehmen an ihren Fachkräften festhalten", so das Ministerium.

