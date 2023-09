DJ Eurozone-Produktion fällt im Juli um 1,1 Prozent

LUXEMBURG (Dow Jones)--Die Industrie im Euroraum hat ihre Produktion im Juli deutlich gedrosselt. Wie die Statistikbehörde Eurostat mitteilte, sank die Produktion (ohne Bauwirtschaft) gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 1,1 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang um nur 0,8 Prozent erwartet. Im Vergleich zum Vorjahr lag die Industrieproduktion um 2,2 Prozent niedriger. Volkswirte hatten nur mit einem Rückgang um 0,5 Prozent gerechnet.

Wie Eurostat weiter mitteilte, fiel die Industrieproduktion in der EU-27 im Juli um 1,1 Prozent gegenüber dem Vormonat und um 2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

Die Industrieproduktion der Eurozone hatte sich Anfang 2023 verbessert, da Entspannung bei den Energiepreisen und Beseitigung von Engpässen in der Lieferkette die Aktivität begünstigten. Inzwischen lasten jedoch steigende Zinsen und hohe Inflation auf den Ausgaben, was die Aussichten für die Gesamtwirtschaft in den kommenden Monaten eintrübt.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

September 13, 2023 05:00 ET (09:00 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.