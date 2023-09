FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat United Internet mit "Buy" und einem Kursziel von 23 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Die Beteiligungen an dem Mobilfunker 1&1 AG und an dem Webhosting-Anbieter Ionos allein entsprächen zu aktuellen Marktpreisen gerechnet in etwa der Marktkapitalisierung des Internetkonzerns selber, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ihr Kursziel ergebe sich unter Berücksichtigung des potenziellen Aufwärtspotenzials der beiden Tochterunternehmen und des Werts der nicht börsennotierten Vermögenswerte von United Internet./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2023

DE0005089031