Tönisvorst (ots) -Nach den schweren Überschwemmungen in Libyen bereitet sich action medeor auf erste Hilfsmaßnahmen vor. In einem ersten Schritt stellt das Medikamentenhilfswerk aus dem niederrheinischen Tönisvorst 30.000 Euro Soforthilfe bereit. "Bei unseren Hilfsmaßnahmen wird vor allem die medizinische Versorgung der Bevölkerung im Vordergrund stehen. Wir sind in Kontakt mit lokalen Partnerorganisationen, die die Lage vor Ort sondieren und bereits mit den ersten Hilfsleistungen begonnen haben", erläutert Sid Peruvemba, Vorstandssprecher von action medeor.action medeor ist seit vielen Jahren für lokale Hilfsorganisationen in Libyen aktiv, die von Deutschland aus regelmäßig mit Hilfsgütern unterstützt werden. "Wir erwarten heute die ersten Meldungen unserer Partner, welche konkreten Bedarfe vorliegen, und werden dann umgehend prüfen, wie wir sie bedienen können. Die Hilfsgüter werden, wenn möglich, vor Ort beschafft. Dort, wo dies nicht möglich ist, werden wir Hilfsgüter aus unserem Lager in Deutschland auf den Weg bringen. Unsere langjährige Erfahrung zeigt, dass Medikamente, medizinisches Material, Nahrung, Zelte und Decken in großer Anzahl benötigt werden", sagt Peruvemba.Wer die Arbeit von action medeor unterstützen möchte, kann zum Beispiel online spenden unter www.medeor.de. Dort kann man auch seine Adresse für eine Spendenquittung hinterlassen. Es geht aber auch klassisch per Banküberweisung, über die IBAN DE78 3205 0000 0000 0099 93 bei der Sparkasse Krefeld, Spendenstichwort: "Libyen".Auch das Bündnis "Aktion Deutschland Hilft", in dem action medeor Mitglied ist, ruft aktuell zu Spenden für Libyen auf. Spendenkonto DE62 3702 0500 0000 1020 30, Stichwort "Libyen".