Düsseldorf (ots) -Unter dem Motto gemeinsamgeniessen kooperieren die Marken Somat und Pril mit der Düsseldorfer Tafel e. V. und veranstalteten am Samstag, 09. September, ein gastronomisches Benefiz-Event auf dem Schadowplatz mitten in Düsseldorfs Innenstadt. Die Veranstaltung der Henkel-Marken Somat und Pril unterstützt mit Spenden die Arbeit der Tafel Düsseldorf e.V. und soll zeigen wie wichtig eine gemeinsame Mahlzeit und der Austausch untereinander ist.Mahlzeiten für alleDie Initiative gemeinsamgeniessen von Somat und Pril ist geprägt von dem Gedanken Menschen durch gemeinsame Mahlzeiten einander näher zu bringen. Sei es beim gemeinsamen Kochen oder gemeinsamen Essen. Somat und Pril sind nach einer ausgiebigen Mahlzeit wichtige Begleiter und helfen durch perfekte Spülergebnisse Zeit beim Abwasch einzusparen. Eine gemeinsame Mahlzeit ist aber ein Gut, dass nicht alle Menschen jederzeit genießen können. Daher unterstützt die Kooperation die wichtige Arbeit der Tafel Düsseldorf e.V., die mit über 70 ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen Lebensmittel rettet und an Ausgabestellen, Tagesstätten, Suppenküchen, Nachtunterkünfte und vielen sozialen Einrichtungen im gesamten Düsseldorfer Stadtgebiet liefert. Die Tafel Düsseldorf e.V. unterstützt über 8.000 armutsbetroffene Menschen pro Woche.gemeinsamgeniessen mit Stargast Tim RaueAb 11 Uhr hieß es am vergangenen Samstag auf dem Schadowplatz in Düsseldorf gemeinsamgenießen und Gutes tun. Besucher:innen konnten sich über ein gastronomisches Angebot und ein vielfältiges Bühnenprogramm freuen. Ziel der Benefitz-Veranstaltung war es, eine möglichst hohe Spendensumme für die Düsseldorfer Tafel e.V. zu sammeln. So konnten die Gäste ihr Tellerpfand spenden und hatten zudem die Möglichkeit unter anderem über eine Tombola an die Tafel Düsseldorf e.V. zu spenden. Ein kulinarisch unvergesslicher Gewinn wurde durch Stargast und Spitzenkoch Tim Raue ermöglicht, der seine "Signature Dishes" vor Ort auf der Bühne kreierte und den glücklichen Gewinner:innen überreichen konnte.Noch mehr Gutes tun: Aktionszeitraum Oktober bis DezemberVon Oktober bis Dezember ist die Somat Festtagsedition in Kooperation mit der Tafel Deutschland erhältlich. Mit der Festtagsedition unterstützt Somat die Tafel Deutschland mit 100.000EUR.