Nachdem der Cannabis-Sektor an der Börse scheinbar schon seinen schleichenden Untergang eingeleitet hatte, gab es jüngst eine bemerkenswerte Wende zu sehen. Links und rechts schießen die Kurse in die Höhe. So auch bei Canopy Growth, wo die Begeisterung der Anleger überhaupt keine Grenzen mehr zu kennen scheint.Anzeige:Um fast 150 Prozent (!) ging es für Canopy Growth (CA1380351009) allein in den letzten fünf Tagen in die Höhe. Zu Wochenbeginn erlebte das Papier den jüngsten Kurssprung, welcher die Kurse um rund 60 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...