Die Aktie von JP Morgan hat in diesem Jahr bereits mehrfach versucht, einen wichtigen Widerstand zu durchbrechen. Mitte Juli gelang schließlich der nachhaltige Ausbruch. Nachdem der Kurs in der Folge deutlich zulegen konnte, testete er diese Unterstützung nun erneut. Für Trader ergibt sich daraus aber eine lukrative Trading-Chance. Nach dem nachhaltigen Ausbruch über den Widerstand bei 144 Dollar am 7. Juli legte die Aktie in nur 17 Tagen um rund zehn Prozent zu. Zuletzt musste die Aktie allerdings ...

