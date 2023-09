Nürnberg (ots) -Vom 25. bis 29. September veranstaltet die BA eine bundesweite Woche der digitalen Elternabende. Jugendliche und ihre Eltern können in dieser Woche die Ausbildungsmöglichkeiten und das duale Studium in über 70 Unternehmen aus 16 Branchen virtuell kennenlernen.Eine Woche lang geben Unternehmen in jeweils einstündigen Slots zwischen 18:00 und 21:00 Uhr ganz kompakt einen ersten Einblick in die Rahmenbedingungen der Ausbildung oder des dualen Studiums, die Unternehmenskultur und Möglichkeiten für Nachwuchskräfte nach einer erfolgreichen Ausbildung beziehungsweise einem erfolgreichen dualen Studium im Unternehmen. Außerdem berichten Azubis und dual Studierende, wie sie es geschafft haben, das Bewerbungsverfahren zu bestehen und wie es ihnen während der Ausbildung oder des dualen Studiums ergeht.Daniel Terzenbach, Vorstand Regionen der BA: "Die digitalen Elternabende haben bei ihrer Premiere Anfang des Jahres um die 15.000 Menschen erreicht. Das Format wurde durchweg positiv aufgenommen. Familien können sich gemeinsam virtuell, unkompliziert und ortsunabhängig über die teilnehmenden Unternehmen und die verschiedenen Ausbildungsberufe oder das duale Studium informieren. Eltern sind bei der Berufswahl ihrer Kinder wichtige Ratgeber und deshalb wollen wir sie über die digitalen Elternabende auch direkt mit einbinden. Junge Menschen erfahren außerdem direkt von den Nachwuchskräften der jeweiligen Unternehmen, wie die Ausbildung oder das duale Studium in der Praxis ausgestaltet ist. Umso mehr freuen wir uns, dass nochmal gut 30 Unternehmen mehr an der zweiten Woche der digitalen Elternabende teilnehmen."Bundesweit suchten im August noch 76.300 bislang unversorgte Bewerberinnen und Bewerber nach einer Ausbildung. Viele Unternehmen werben weiter intensiv um Auszubildende. Auch wenn das Ausbildungsjahr bereits begonnen hat, können junge Menschen noch eine Ausbildung aufnehmen.Am 28.09.2023 um 18 Uhr informiert die BA in einer Veranstaltung, wie die Berufsberatung der BA junge Menschen im Entscheidungsprozess zwischen Schule und Beruf unterstützt.Informationen zu den digitalen Elternabenden, zu den beteiligten Unternehmen und zu den Terminen finden Sie hier: https://www.arbeitsagentur.de/k/digitale-elternabendeEine Anmeldung und Registrierung für die Teilnehmenden ist nicht erforderlich.Hinweis für Redaktionen: in unserem Internetangebot stellen wir eine Grafik zu den teilnehmenden Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen (https://www.arbeitsagentur.de/datei/logo-banner-2023_ba045680.pdf) bereit.Folgen Sie der Bundesagentur für Arbeit auf den Social-Media-Kanälen:Facebook (https://www.facebook.com/bundesagenturfuerarbeit) | Instagram (https://www.instagram.com/bundesagenturfuerarbeit/) | kununu | LinkedIn (https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGRSgDTMIEI1gAAAXw73hKw_aBh34E5wtpEzfFenuAHuqQrPYD56LxjNOv7rOUuTAk2dTznz60KmyS0qaplaZ0XNjEKbYvWr3B6H71wQM5IMv1NnUpP7Qh2YV5UUlXm6v8tbCs=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fbundesagentur-fuer-arbeit) | X (https://twitter.com/bundesagentur) | XING (https://www.xing.com/pages/bundesagentur) | YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCAqWLJfbZCzDhBo9i4xGDtQ)Pressekontakt:Bundesagentur für ArbeitPresseteamRegensburger Strasse 104D-90478 NürnbergE-Mail: zentrale.presse@arbeitsagentur.deTel.: 0911/179-2218Fax: 0911/179-1487Original-Content von: Bundesagentur für Arbeit (BA), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6776/5602004