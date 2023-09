EQS-News: Kontron AG / Schlagwort(e): Vertrag

Kontron und Thales GTS România S.R.L. haben neue Verträge über die Implementierung eines GSM-R Systems in Rumänien im unteren zweistelligen Millionenbereich unterzeichnet. Mit diesem Projekt wird die Bahnkommunikation in Rumänien ausgebaut und das ist ein Meilenstein in der weiteren Entwicklung der Bahnen in Rumänien. Auf den Bahnlinien "Lugoj - Timisiora East" und "Cluj Napoca-Oradea-Episcopia Bihor" wird mit dem neuen Kommunikationssystem die Sicherheit im Bahnverkehr erhöht. Die Implementierungsarbeiten haben bereits begonnen, und die geplante Dauer wird 3 Jahre betragen. Kontron bringt in das Projekt langjährige Erfahrung und Zuverlässigkeit im GSM-R Bereich ein, die durch mehr als 15 Jahre Lifecycle-Management bei Lieferungen und Wartungen bereichert werden. "Dieses Meilensteinprojekt wird den Eisenbahnen und Fahrgästen in Rumänien viele Vorteile bringen. Es zeigt, dass GSM-R nach wie vor die Technologie der Wahl ist, wenn es um den Aufbau von unternehmenskritischen Netzwerken für Eisenbahnen geht. Während Kontron und die gesamte Branche beginnen, sich intensiver mit FRMCS zu beschäftigen, ist dies ein guter Beweis für unsere umfassende GSM-R-Kompetenz", sagt Bernd Eder, CEO von Kontron Transportation und EVP Transportation der Kontron Gruppe. "Wir freuen uns, einen Beitrag zur Entwicklung der Eisenbahnen in Rumänien leisten zu können. Mit Kontron Transportation haben wir den richtigen Partner für die Implementierung eines hochmodernen Bahnkommunikationssystems an Bord" sagt Claudiu-Vasile Seicean, CEO Thales GTS România und President of Romanian Railways Industry Association. Kontron ist bei IoT-Lösungen für Hochgeschwindigkeitszüge Marktführer in Europa und sieht enormes Wachstumspotential in Infrastrukturprojekten für den öffentlichen Verkehr. Es besteht starker politischer Wille den Anteil am öffentlichen Verkehr zu erhöhen. So will die Europäische Union Hochgeschwindigkeitsstrecken von 11.000 auf 33.000 Kilometer ausbauen. Infolgedessen soll das Segment "Software + Solutions" - heute knapp unter 20% der Umsätze - bis 2027 zum größten Segment von Kontron heranwachsen. Neben der hohen technischen Kompetenz benötigen die Lösungen von Kontron langfristige Serviceverträge für die Lebensdauer der Netzwerke und ermöglichen stabile Umsätze über viele Jahre. Über Kontron Die Kontron AG ( www.kontron.com , ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) ist ein führendes IoT-Technologieunternehmen. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt Kontron Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen dabei, mit intelligenten Lösungen wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Von automatisierten industriellen Abläufen, intelligenterem und sicherem Transportwesen bis hin zu fortschrittlichen Kommunikations-, Medizin- und Energielösungen bietet das Unternehmen seinen Kunden wertschöpfende Technologien. Kontron ist im SDAX® sowie TecDAX® der Deutschen Börse gelistet und beschäftigt rund 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 20 Ländern weltweit. Folgen Sie Kontron: Kontron auf Twitter Kontron auf LinkedIn News zu Kontron finden Sie auf dem Kontron blog Media Contact Barbara Jeitler Kontron AG - Investor Relations Tel: +43 (1) 80191 1199 ir@kontron.com Alexandra Kentros Kontron AG - Communications Tel: +49 151 151 9388 149 group-pr@kontron.com Jan Lauer Profil Marketing OHG Tel: +49 (531) 387 33-18 kontron@profil-marketing.com All rights reserved. Kontron is a trademark or registered trademark of Kontron AG. All data is for information purposes only and not guaranteed for legal purposes. Information in this press release has been carefully checked and is believed to be accurate; however, no responsibility is assumed for inaccuracies.



