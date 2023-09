DJ Lindner und Le Maire dringen auf Fortschritte bei Kapitalmarktunion

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und sein französischer Amtskollege Bruno Le Maire haben sich für Fortschritte bei der europäischen Kapitalmarktunion stark gemacht, um die Finanzierungsbedingungen für die Wirtschaft zu verbessern. Lindner und Le Maire hätten unter anderem über Wettbewerbsfähigkeit und Bürokratieabbau gesprochen, erklärte das Finanzministerium auf dem Portal "X", vormals Twitter. "Wollen Fortschritte bei Vertiefung der Kapitalmarktunion, um die Finanzierungsmöglichkeiten europäischer Unternehmen zu verbessern und Investitionen in die Transformation zu mobilisieren", betonte das Ministerium. Le Maire, der Wirtschafts- und Finanzminister ist, nimmt auch an der Sitzung des Bundeskabinetts in Berlin teil.

