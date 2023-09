Wien (ots) -"The Living Dreamscape" SO/ Vienna öffnet seine Türen für die österreichische Designerin Jennifer Milleder und überzeugt mit einem exklusiven Fashion-Pop-up-Statement.Wien, 12. September 2023 - Beginnend mit einem exklusiven Launch Event für geladene Gäste am 21. September präsentiert das SO/ Vienna ein neues Lobby-Fashion-Statement, welches die eindrucksvolle RABBITS N' ROSES Kollektion von Jennifer Milleder zeigt.RABBITS N' ROSES darbietet eine zeitgenössische Neuinterpretation von "Alice's Adventures in Wonderland", in der die markanten Vibes von Guns N' Roses auf elegante Silhouetten treffen.Jennifers Herangehensweise an Modedesign liegt zwischen Tragbarkeit und Kunst. Sie gestaltet kraftvolle, dramatische Schnitte und belebende Akzente aus Metallperlen, während sich ihre Kreationen an traumhaften und facettenreichen Stilen erfreuen, die Raum für individuelle Interpretationen lassen.Nach der Zusammenarbeit mit Jean Nouvel, Pipilotti Rist, Gregor Eichinger, Arthur Arbesser, AlphaTauri und PUBLISHED BY spielt das SO/ Vienna weiterhin eine wichtige Rolle an der Spitze von Mode und Design, und überzeugt nun wieder mit dem nächsten exklusiven Fashion-Pop-up-Statement von Jennifer Milleder.Über SO/ ViennaSO/ Vienna ist ein avantgardistisches Luxus-Lifestyle-Hotel im Herzen von Wien, das die Welten von Design, Mode und Hotellerie miteinander verbindet.Das ehemalige Sofitel wurde 2018 zum SO/ Vienna und gehört nun zur Hotelkollektion der Ennismore Gruppe. Das SO/ Vienna inspiriert zu einem immersiven Hotelerlebnis mit unvergleichlichem Blick über die Stadt und den Donaukanal. Jede Etage und jedes Zimmer von Jean Nouvel sowie jede farbenfrohe Statement-Decke von Pipilotti Rist erzählt eine Geschichte über Mode und Design und lädt die Gäste dazu ein, sich ihr eigenes Bild von Wien zu machen und eine neue Perspektive einzunehmen. Die einzigartige Location umfasst: 182 Zimmer und Suiten, Das LOFT Restaurant und Bar im 18. Stock des Hotels, das SO/ Spa, eine gesamte Etage für Meetings und Events, einen Fitnessbereich und, wie manche sagen, den besten Blick auf Wien.Pressekontakt:Magdalena FosenMarketing Managermagdalena.fosen@so-hotels.comPraterstraße 1, 1020 WienOriginal-Content von: SO/ VIENNA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170808/5602034