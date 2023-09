Erfurt (ots) -Deutschland hat in den letzten Jahren dramatisch an Wasser verloren. Fachleute schätzen, dass der Verlust der gesamten Wassermenge des Bodensees entspricht. Um Kinder für die kostbare Ressource zu sensibilisieren, präsentiert KiKA am 16. und 17. September 2023 das Themenwochenende "Unser Wasser". Neben einer gemeinsamen Aktion verschiedener Formate bietet der Kinderkanal von ARD und ZDF auf allen Plattformen ein breites Spektrum an informativen Dokumentationen, Wissensmagazinen und Shows rund um das Thema."Über den KiKA-Player, kika.de und die lineare Ausstrahlung können wir Formate von ARD, ZDF und KiKA bündeln und so gemeinsam für ein gesellschaftlich relevantes Thema Raum schaffen, das vor allem die junge Generation, die Kinder, angeht", betont KiKA-Programmgeschäftsführerin Dr. Astrid Plenk. "Die Inhalte schaffen Bewusstsein, regen an, aktiv zu werden, wirken nachhaltig und sensibilisieren für das Thema Wasser und den Schutz unserer gemeinsamen Umwelt.""Unser Wasser - unser Müll!?": Challenge zum World Cleanup Day am 16. September 2023Die Moderationsteams der beteiligten Formate "KiKA LIVE" (KiKA), "neuneinhalb" (WDR), "Tigerenten Club" (SWR) und "logo!" (ZDF) treten an und befreien Gewässer in ihrer Umgebung von Plastikmüll und anderen Verunreinigungen. Ziel der Sammelaktion ist es auch, herauszufinden, welche Arten von Müll zu finden sind und welche Folgen diese Verschmutzungen haben können. Die Auflösung gibt es am 16. September 2023 um 19:50 Uhr in "logo!" bei KiKA.Umfangreiches Content- und Zusatz-AngebotMit "Löwenzahn" (ZDF), "Die Sendung mit der Maus" (WDR) und "Tigerenten Club" (SWR) sind Umweltthemen seit Jahren fest im KiKA-Angebot verankert. Im Rahmen des Themenwochenendes stärken diese und zahlreiche weitere Wissensmagazine und Dokumentationen wie "stark!: Freddy - Ich tauche nach Geisternetzen", "1, 2 oder 3: Lebensraum Wasser" (beide ZDF) oder "Schau in meine Welt - Rettung für Frosch, Molch und Kröte" (KiKA) das Bewusstsein für die lebenswichtige Ressource. In einer 75-minütigen Sendung widmet sich "PUR+ spezial: Wie retten wir das Meer?" (ZDF) ganz dem Thema Ozean. Moderator Eric Mayer begibt sich auf eine Reporterreise über und unter Wasser - in die Karibik, in die Ostsee und nach Helgoland in die Nordsee.In der Game-Show "Earthgame - Die Wasserretter" (ZDF) spielen vier Jugendliche, die sich in Wasserschutzprojekten engagieren, für eine bessere Zukunft. Gemeinsam mit Moderatorin Jessica Schöne und Expertin Julia Schnetzer tauchen sie in einem Virtual Produktion Studio bildgewaltig in eine düstere Zukunft ein: verseuchtes Grundwasser, vermüllte Flüsse und Dürre. Das Team hat die Chance, durch gute Zusammenarbeit in Aktionsspielen und Quizrunden die Situation positiv zu verändern. Je erfolgreicher sie sich in der Gegenwart schlagen, desto besser geht es der Welt in der Zukunft. In den sich anschließenden Reportagen "Earthgame - Die Wasserretter unterwegs" (ZDF) setzen sie mit Unterstützung des erspielten Preisgeldes ihre Wasserschutzprojekte auf dem Land, in Stadt, am Fluss und am Meer um.Auf kika.de gibt es interaktive Angebote, Hinter-den-Kulissen-Clips zur Aktion "Unser Wasser - unser Müll!?" und weitere Informationen zum Thema. FAQs zum World Cleanup Day und zum Coastel Cleanup Day ergänzen die Inhalte. Im KiKA-Chat können sich Interessierte am 16. September ab 15:00 Uhr direkt mit dem 13-jährigen Meeresschützer Freddy und der Meeresbiologin Dr. Julia Schnetzer austauschen. Das erworbene Wissen kann anschließend im Wasser-Quiz, moderiert von Ben und Sarah, unter Beweis gestellt werden. Die Auflösung gibt es am 18. September auf kika.de.Einen detaillierten Programmüberblick und weiterführende Informationen, Previews, Bilder und Texte sind im KiKA-Kommunikationsportal auf kommunikation.kika.de eingestellt.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5602045