Leichte Kursverluste verzeichnet gegenwärtig der Euro Stoxx 50 . Das Börsenbarometer sinkt leicht um 0,91 Prozent. Die Börsenteilnehmer an den Börsen in der Eurozone sind zur Stunde eher pessimistisch gestimmt. Der Euro Stoxx 50 notiert um 0,91 Prozent schlechter als am vorherigen Handelstag.

Den vollständigen Artikel lesen ...