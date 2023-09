Hallo zum "eMobility update". Die Sendung wird Ihnen präsentiert von Bosch Mobility! Und das sind unsere Themen für heute: China: Kaixin Auto will WM Motor übernehmen ++ Serienproduktion des Fiat 600e gestartet ++ Peugeot e-3008 mit 700 km Reichweite ++ Audi eröffnet fünften Charging Hub in München ++ #5 - OMV plant eigene Marke für Ladeinfrastruktur ++ #1 - China: Kaixin Auto will WM Motor übernehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...