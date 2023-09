DJ MARKT USA/Anleger mit Zurückhaltung - Verbraucherpreise im Fokus

Die Wall Street dürfte am Mittwoch wenig verändert in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 gibt vorbörslich leicht um 0,1 Prozent nach. Im Fokus der Anleger stehen die US-Verbraucherpreise für August, die noch vor Handelsbeginn veröffentlicht werden.

Am Markt erhofft man sich von den Daten Anhaltspunkte über den weiteren Zinskurs der US-Notenbank, denn sie stellen einen wichtigen Indikator für die in der kommenden Woche anstehende Zinsentscheidung dar. Mehrheitlich wird davon ausgegangen, dass sie die Leitzinsen unverändert lassen wird. Die Fed hat aber immer wieder betont, datenabhängig zu Handeln in ihrem Kampf gegen die Inflation.

Verstärkte Inflationssorgen schüren indessen die weiter gestiegenen Ölpreise. Am Vortag hatte der Ausfall libyschen Öls infolge der dortigen Überschwemmungen die Preise weiter nach oben gezogen. Hinzu kommt, dass Saudi-Arabien und Russland an ihren Förderkürzungen festhalten.

Konjunkturseitig werden zudem Daten zu den Realeinkommen ebenfalls für August veröffentlicht. Kurz nach Handelsbeginn stehen noch die offiziellen Daten zu den Rohöllagerbeständen an.

Unter den Einzelwerten geben Apple vorbörslich 0,4 Prozent nach. Während der Technologieriese in den USA am Vortag sein neues iPhone 15 vorgestellt hat, droht in Frankreich ein Rückruf des älteren Modells iPhone 12 wegen zu hoher Strahlung. Die Strahlenaufsicht ANFR erklärte am Dienstag, das Modell sende elektromagnetische Wellen aus, die über dem für den menschlichen Körper erlaubten Grenzwert liegen.

Rocket Pharmaceuticals steigen um 19,2 Prozent. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hatte eine wichtige Studie zur Behandlung der Danon-Krankheit zugelassen. Die Ergebnisse der Studie sollen nach zwölf Monaten evaluiert werden.

