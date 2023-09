Die meistgehandelten Produkte: Anleger beim DAX uneins. Bei Apple bullish.

Dominik Auricht

Der DAX® startet mit einem Kursrücksetzer in den Handel. Bereits heute werden die neuen Daten zum Inflationsgeschehen in den USA veröffentlicht. Die Prognosen gehen hier von einer Steigerung des Verbraucherpreisindex aus. Sollte die Inflation dennoch weniger stark steigen als angenommen, könnte das den Markt kurzfristig beleben. Weiterhin sind sich die Anleger nicht einig, welche Trendrichtung, vor allem der deutsche Leitindex, die nächsten Handelswochen einschlagen wird. So sind bei sämtlichen Optionscheinen sowohl Put- als auch Call-Produkte gefragt.

Bei den Optionscheinen sind Calls auf die Apple Inc. gefragt. Das neue iPhone wird diesen Monat auf den Markt kommen und könnte der Apple Aktie Kursgewinne verschaffen. Auch die Vonovia SE ist heute bei den Faktor-Optionscheinen vertreten. Der deutsche Immobilienkonzern konnte in den letzten Wochen ordentliche Prozente verbuchen. Für diesen Titel wird das weitere Vorgehen der EZB am Donnerstag hohe Relevanz haben.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC62WY 0,26 15631,50 Punkte 15440,909094 Punkte 61,29 Open End DAX ® Call HC5P6U 1,67 15631,50 Punkte 15498,255303 Punkte 93,83 Open End DAX ® Put HR6Q7N 12,83 15631,50 Punkte 16900,103244 Punkte 12,08 Open End DAX ® Put HC8GT5 5,05 15631,50 Punkte 16100,505396 Punkte 30,91 Open End DAX ® Call HC59SJ 5,16 15631,50 Punkte 15143,175964 Punkte 30,14 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.09.2023; 11:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Put HC8850 6,67 15630,15 Punkte 16300 Punkte 23,46 17.10.2023 DAX ® Put HC884S 2,07 15630,15 Punkte 15500 Punkte 75,87 17.10.2023 DAX ® Put HC0XS0 0,82 15630,15 Punkte 13700 Punkte 194,17 12.12.2023 DAX ® Call HC0XQ1 4,01 15630,15 Punkte 15900 Punkte 39,10 12.12.2023 Apple Inc. Call HR8WK0 2,93 175,845 USD 150 USD 5,69 17.01.2024

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.09.2023; 11:50 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Long HC9791 6,62 15625,00 Punkte 15403,569644 Punkte 25 Open End DAX ® Long HC977R 8,54 15625,00 Punkte 14933,233347 Punkte 10 Open End DAX ® Long HC01N9 3,25 15625,00 Punkte 15281,664986 Punkte 18 Open End DAX ® Short HC055B 2,43 15625,00 Punkte 17288,250145 Punkte -5 Open End Vonovia SE Long HC5K7P 22,37 22,54 EUR 17,021994 EUR 3 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.09.2023; 12:00 Uhr

