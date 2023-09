Die neue FX Pre-Trade-Prognosedaten-API von Tradefeedr wird den Buy-Side-Kunden von FlexTrade zur Verfügung gestellt.

FlexTrade Systems (@FlexTrade), ein weltweit führender Anbieter von Multi-Asset-Ausführungs- und Auftragsabwicklungssystemen, und Tradefeedr, der führende unabhängige Anbieter von FX-Datenanalysen, gaben heute die Integration der FX-Pre-trade-Prognosedaten von Tradefeedr in die Multi-Asset-Plattform FlexTRADER EMS von FlexTrade bekannt.

Dieser Schritt wird in einer Phase vollzogen, in der FX-Trader zur Steigerung der Transparenz Zugang zu einzigartigen großen Datensätzen verlangen, sowie deren Einbettung in die Ausführung von Abläufen zur Optimierung von Handelsentscheidungen und zur Begleitung des gesamten Handelsablaufs.

Die API für einheitliche Datenanalyse von Tradefeedr bietet eine nahtlose Anbindung an den globalen FX-Datensatz, was zu einer besseren Transparenz im Pre- und Post-trade-Bereich führt und es Buy-Side-FX-Desks ermöglicht, fundierte Handelsentscheidungen zu treffen. Die neue Lösung führt standardisierte, aggregierte Handelsdaten zur Analyse an einer Stelle zusammen, egal, ob die Ausführung über Algorithmus oder Risikoübertragung (RFQ oder RFS) erfolgt. Die Nutzung der Peer-Universum-Daten von Tradefeedr befähigt die Kunden, die Performance ihrer Ausführungsalgorithmen mit den Branchenwerten zu vergleichen. Dies erleichtert die sinnvolle Kommunikation mit den Anbietern von Algorithmen sowie die Identifizierung der besten Algorithmen und Ausführungsstile, die sich an die Marktbedingungen, Risikoprofile und andere Branchenparameter anpassen.

Durch die Nutzung der neuen API in FlexTRADER EMS profitieren die Kunden von zwei Schlüsselbereichen. Erstens kann sie dabei helfen, Pre-trade-Einblicke in eine Reihe von Themen zu geben, z. B. wann eine Anfrage gestellt werden sollte, wie die Algorithmus-Performance zu verstehen ist, welche Algorithmen auszuwählen sind und wie Anfrage-Panels zu verwalten sind, all dies, um einen guten Ausführungsprozess zu demonstrieren. Ein Trader kann zum Beispiel anfragen, wie hoch der Risikoübertragungskurse bei einem Trade ist und welcher Broker, basierend auf den Order-Merkmalen, für die Ausführung zu empfehlen ist. Zweitens können Handelsteams dank der nahtlosen Integration der Tradefeedr-Daten in FlexTRADER EMS die Daten und Analysen nutzen, um Automatisierungsprozesse zu erstellen, die den Ablauf über AlgoWheel von FlexTrade auslösen. D.h. deterministische Aktionen können automatisiert werden. Wenn zum Beispiel der Risikoübertragungskurs unter den Pre-trade-Kosten von Tradefeedr liegt, kann dieser automatisch geroutet und gegen Anfrage oder Streams ausgeführt werden.

Balraj Bassi, Mitbegründer und CEO von Tradefeedr, merkte an: "Wir erreichen nun die nächste Ebene bei der Entwicklung von gut zugänglichen und ausführbaren FX-Daten, wo Buy-Side-Handelsdesks datengestützte Entscheidungen, basierend auf globalen Datensätzen, treffen können. Jahrelang war es eine Herausforderung, umfangreiche Daten zu erfassen, zu aggregieren und zu nutzen das ist jetzt nicht mehr der Fall. Die neue Daten-API von Tradefeedr ändert das. Sie versorgt FX-Trader mit den Informationen, die sie benötigen, um die Trading-Ausführung und -Ergebnisse zu optimieren."

Andy Mahoney, Managing Director, EMEA bei FlexTrade Systems, sagte: Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Tradefeedr für die Integration der neu eingeführten API in FlexTRADER EMS zu erweitern. Mit diesem Schritt reagieren wir auf die steigende Nachfrage unserer Multi-Asset-Kunden nach erweiterten, umfassenden FX-Analysen, die ihnen innovative und ausführbare Pre-trade-Daten liefern, die perfekt in ihren Order-Blotter integriert sind. Diese Art der Verfügbarkeit von Daten kann bei der Optimierung der Entscheidungsfindung beim Traden helfen und die Trader befähigen, durch Automatisierungsanwendungen über unsere FlexAlgoWheel-Lösung effizient Low-Touch-Orders abzuwickeln."

Über FlexTrade Systems

FlexTrade Systems ist ein weltweit führender Anbieter von leistungsstarken anlageklassenübergreifenden Ausführungs- und Order-Management-Systemen für Wertpapiere, festverzinsliche Instrumente, Devisen, Termingeschäfte und Optionen. Als Vorreiter auf diesem Gebiet genießt FlexTrade internationales Ansehen für die Einführung von FlexTRADER®, dem weltweit ersten brokerneutralen Ausführungsmanagement-Handelssystem, das Kunden durch umfassende Möglichkeiten zum Suchen und Nutzen von Liquidität die vollumfängliche Kontrolle und Anpassung ihrer Ausführungsabläufe verschafft und zugleich die Vertraulichkeit ihrer Handelsstrategien wahrt.

Über Tradefeedr

Tradefeedr schafft einheitliche Wettbewerbsbedingungen bei der Analyse und stellt ein marktweites unabhängiges Netzwerk zur Verfügung, das es Sell-Side, Buy-Side, Regionalbanken, Hedgefonds, Brokern und Zentralbanken ermöglicht, sich zu vernetzen, ihre Handelsdaten zu analysieren und zusammenzuarbeiten. Durch die Vernetzung von Kunden, Liquiditätsgebern, ECNs und Handelsplätzen sorgt Tradefeedr für eine einheitliche, ausgeglichene Sicht auf die Handelsdaten, unabhängig davon, wo die Firmen handeln. Mit besser standardisierten Daten verändert Tradefeedr die Art und Weise, wie Marktteilnehmer interagieren, liefert neue Erkenntnisse und ermöglicht allen eine bessere Entscheidungsfindung.

Das preisgekrönte Datenanalysenetzwerk von Tradefeedr umfasst 20 führende Sell-Side-Kunden, 50 zentrale Buy-Side-Firmen und 10 Handelsplattformen.

Tradefeedr wurde bei den Risk Awards 2023 als "Best Execution Product" (Bestes Ausführungsprodukt) und von FX Markets in den Jahren 2022 und 2023 als "Best Independent TCA Provider" (Bester unabhängiger TCA-Anbieter) ausgezeichnet.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Tradefeedr.com oder unser LinkedIn Profil.

