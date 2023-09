Mainz (ots) -Kim trifft Putin - eine neue "Achse des Bösen" gegen die Ukraine? Die wehrt sich nach Kräften gegen die Invasoren. Ziel ihrer Offensive: die Krim von den anderen besetzten Gebieten abzuschneiden. Zuletzt gab es offene Kritik der Verbündeten an der Taktik der Ukrainer. Immer noch zögern Washington und Berlin mit der Lieferung von Waffen größerer Reichweite. "Ukraine unter Zeitdruck - kleine Erfolge, große Ungeduld?" ist am Donnerstag, 14. September 2023, 22.15 Uhr, das Thema bei "maybrit illner" im ZDF.Kann die Offensive der ukrainischen Armee ihr Ziel erreichen? Und ist dann Raum für Verhandlungen? Die Zeit wird jedenfalls knapp - die Sanktionen bröckeln und hier und da auch Engagement und Solidarität.Zu Gast bei Maybrit Illner sind der Grünen-Chef Omid Nouripour, CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen, die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Maljar, Militärexperte Gustav Gressel - sowie die Auslandskorrespondenten Sabine Adler (Deutschlandfunk) und Elmar Theveßen (Leiter des ZDF-Studios in Washington).Diese Sendung wird mit Untertiteln angeboten.KontaktBei Fragen zu "maybrit illner" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/maybritillner)(nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenHier finden Sie "maybrit illner" in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/politik/maybrit-illner).Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5602200