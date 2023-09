NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat HSBC nach einem Analystenwechsel von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 820 auf 858 Pence angehoben. Der nun verantwortliche Gurpreet Singh Sahi brachte die Bewertung in einer am Mittwoch vorliegenden Studie in Einklang mit der Kurszielmethodik für die in Hongkong notierten Papiere der Großbank. Änderungen an den Gewinnschätzungen nahm er nicht vor. Sahi betont insbesondere die attraktive Dividendenrendite der Aktien./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2023 / 23:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

GB0005405286