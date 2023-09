Am deutschen Aktienmarkt sind die Investoren vor wichtigen US-Inflationsdaten am Mittwoch in Deckung geblieben. Der DAX weitete seine Vortagesverluste bis zum Mittag wieder aus und stand zuletzt mit 0,58 Prozent im Minus bei 15.625 Punkten. Damit rückt nunmehr das Vorwochentief bei 15.577 Punkten näher. Folgende Themen könnten die Kurse zudem beeinflussen:1. Verluste an der Wall Street Die Richtungssuche ...

