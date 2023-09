NEW YORK (dpa-AFX Broker) - JPMorgan hat die Einstufung für BASF nach einer Konferenz der US-Bank auf "Overweight" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Aus einem Gespräch mit Konzernchef Martin Brudermüller ziehe er das Fazit, dass dieser den Nachfrage-Tiefpunkt für erreicht hält, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Nachfrage im August, einem saisonal eher trüben Monat, habe offenbar etwas über den Erwartungen des Chemiekonzerns gelegen. Der Manager gehe aber von einem nach wie vor schwierigen ersten Halbjahr 2024 und keiner schnellen V-förmigen Erholung aus./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2023 / 00:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2023 / 00:34 / BST

DE000BASF111