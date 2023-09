DJ Lindner: Brauchen starkes Wirtschaftsfundament für soziale und ökologische Standards

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat gewarnt, dass Europa seine sozialen Standards und ökologischen Ansprüche nur mit einer Steigerung von Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit aufrechterhalten könne. "Wenn wir als Europäerinnen und Europäer in den nächsten Jahren und Jahrzehnten unsere sozialen Standards und unsere ökologischen Ansprüche erhalten wollen, dann werden wir ein starkes wirtschaftliches Fundament brauchen", sagte Lindner bei einer Pressekonferenz, an der auch sein französischer Amtskollege Bruno Le Maire teilnahm.

"Ohne gestärkte Wirtschaft, ohne auch intensivierte Wettbewerbsfähigkeit werden ansonsten unsere sozialen Vorhaben und unsere ökologischen Projekte unfinanzierbar sein, sie werden nicht realisiert werden können", warnte der Bundesfinanzminister. "Deshalb müssen wir Initiativen ergreifen, um unsere Wettbewerbsfähigkeit in sich verändernden Zeiten zu stärken."

Lindner machte sich unter anderem genau wie Le Maire für einen konsequenteren Bürokratieabbau stark. Es müsse gefragt werden, "welche Normen und Standards sind eigentlich erforderlich", sagte Lindner. Le Maire betonte, Regeln, die den Unternehmen die Tätigkeit verkomplizierten oder gegen Wirtschaftsinteressen liefen, müssten abgeschafft werden. "Die Unternehmen ersticken unter der Last von Normen und Regeln", hob der französische Wirtschafts- und Finanzminister, der zuvor als Gast an der Sitzung des Bundeskabinetts in Berlin teilgenommen hatte.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 13, 2023 07:51 ET (11:51 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.