Die Verhandlung um Monopolvorwürfe gegen Google-Mutter Alphabet hat begonnen. Sollte die Klage erfolgreich sein, könnte das dramatische Auswirkungen für den Tech-Giganten haben.

Es ist der größte Wettbewerbsprozess in den USA seit mehr als 20 Jahren: Das US-Justizministerium und mehrere Bundesstaaten klagen gegen eines der umsatzstärksten Unternehmen der Welt: den Google-Mutterkonzern Alphabet.

Seit Dienstag wird vor allem der Vorwurf verhandelt, der Tech-Gigant behindere durch Vereinbarungen mit Browser-Entwicklern wie Apple (Safari) und Mozilla (Firefox) den Wettbewerb. Google weist die Anschuldigungen zurück. Das Verfahren vor dem US-Bezirksgericht in Washington, D.C. werde etwa zehn Wochen dauern, berichtet Bloomberg. Experten gehen davon aus, dass Richter Amit Mehta im kommenden Jahr eine Entscheidung trifft.

"In diesem Fall geht es um die Zukunft des Internets und darum, ob Googles Suchmaschine jemals einem bedeutenden Wettbewerb ausgesetzt sein wird", sagte Kenneth Dintzer, einer der Anwälte der US-Regierung, am Dienstag. Google kontrolliere 89 Prozent des Suchmarktes, erklärt er.

Droht eine Aufspaltung?

Sollte die Klage erfolgreich sein, wäre das US-Justizministerium befugt, das Suchgeschäft von anderen Alphabet-Produkten, etwa Android oder Google Maps, zu trennen. Laut dem Nachrichtenportal Bloomberg, wäre dies die größte erzwungene Trennung eines US-Unternehmens seit dem Abbau der American Telephone and Telegraph Company (AT&T) im Jahr 1984.

Die an der NASDAQ gelistete Alphabet-Aktie fiel am Dienstag des Verfahrensauftakts um 1,15 Prozent auf rund 135 US-Dollar. Allzu besorgt zeigen sich Experten und Anleger bisher demnach nicht. Das mittlere Kursziel liegt laut Marketscreener weiterhin bei rund 151 US-Dollar und die überwiegende Zahl der Analysten gibt eine Kauf-Empfehlung ab.

Die US-Bank JPMorgan bleibt trotz der Wettbewerbsklagen gegen Google bei der Einschätzung "Overweight" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar. "Am Markt rechneten viele unabhängig vom Urteil mit einer Win-win-Situation für den Google-Mutterkonzern", so Analyst Douglas Anmuth. In der Realität sei der Ergebnis-Spielraum aber wahrscheinlich vielfältiger.

Autor: antp für die wallstreetONLINE Zentralredaktion