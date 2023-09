© Foto: AP Images | Manuel Balce Ceneta - picture alliance



Hedgefonds-Chef Bill Ackman hat während der Corona-Pandemie fast vier Milliarden US-Dollar Gewinn gemacht. Wie er die Aussichten einschätzt.

Dem Hedgefonds-Manager Bill Ackman ist es während der Corona-Pandemie überraschend gut gegangen. Dank einiger vorausschauender Transaktionen, die sich im Nachhinein als goldrichtig erwiesen, hat der Chef von Pershing Square in dieser Zeit fast vier Milliarden US-Dollar verdient.

Es fühlte sich so an, als habe er ab Januar 2020 "eine Kristallkugel besessen, in der ich sehen konnte, was passieren wird", sagte er im Interview in der Julia La Roche Show. Seine Erfolgsserie setzte sich während der Zinserhöhungen der US-Notenbank und ihrer wirtschaftlichen Auswirkungen fort.

"Ich würde sagen, die Kristallkugel hat sich in der letzten Zeit ein wenig getrübt. Ich denke, dass dies außergewöhnliche wirtschaftliche Zeiten sind, und vielleicht sagen wir das immer, aber ich glaube nicht, dass sich dieses Muster schon einmal gezeigt hat... oder zumindest nicht in den letzten 100 Jahren", sagte er.

Wette nicht gegen die US-Wirtschaft

Dennoch bleibt er für die nahe Zukunft zuversichtlich. "Zwei Jahre lang haben die Leute gesagt, dass eine Rezession vor der Tür steht, aber wir haben das ganz anders gesehen und sind weiterhin der Meinung, dass die Wirtschaft eigentlich immer noch recht stark ist", sagte er.

Zwar hätten die unteren Einkommensschichten während der Pandemie einen Teil ihrer Ersparnisse aufgebraucht. Jedoch seien die vollen Auswirkungen der umfangreichen fiskalischen Unterstützungsmaßnahmen der letzten Jahre noch nicht angekommen.

Ackman warnte jedoch auch vor zu viel Selbstgefälligkeit. Denn die höheren Zinsen würden letztlich die Wirtschaft stark belasten, und hinzu kämen dann noch die steigende Inflation, höhere Hypothekenzinsen, Autozahlungen und Kreditkartengebühren, die die Wirtschaft bremsen würden.

Sorge wegen Regionalbanken bleibt

Zudem macht sich Ackman nach der Krise im Frühjahr weiterhin Sorgen um die Regionalbanken. Denn viele von ihnen verfügen über große Anleihen-Portfolios, die mit den steigenden Zinsen immer weniger wert sind. "Ich würde sagen, dass sich das Bild bei den Gewerbeimmobilien nicht verbessert hat. Wenn überhaupt, dann wird es zu echten Ausfällen kommen, insbesondere bei Büroimmobilien", sagte er.

"Regionale Banken sind am stärksten bei Baukrediten engagiert und wir werden es bei vielen dieser Kredite erleben, dass sie nicht zurückgezahlt werden können", erläuterte Ackman. "Es wird zu vielen Umstrukturierungen kommen, bei denen entweder die Investorengruppen viel mehr Eigenkapital einbringen müssen oder die Banken anfangen werden, Verluste zu machen", sagte er.

Ackman selbst sagte, er konzentriere sich aktuell darauf, eine bessere Investment-Bilanz als Warren Buffett, der Vorsitzende und CEO von Berkshire Hathaway, vorzuweisen - allerdings brauche er noch etwa 30 Jahre, um es mit dem Orakel von Omaha aufzunehmen.

Autor: Ingo Kolf für wallstreetONLINE Zentralredaktion

