Köln (ots) -"Die Sendung mit dem Elefanten" bekommt Verstärkung im Team: Neben André, Tanja und Knolle, dem kleinen grünen Hund, werden jetzt auch Dara Dyckerhoff (26) und Rohit Narayanan (21) regelmäßig im Elefanten-Moderationsteam zu sehen sein.Ihren ersten Auftritt haben die beiden am 15. September - anlässlich des KiKA Themenschwerpunktes zum Thema Wasser. In der Spezial-Folge "Woher kommt das Wasser aus der Leitung?" zeigt Dara einen unglaublichen Trick mit einer Kerze unter Wasser, und Rohit lässt als Showmaster in einem Unterwasserquiz Wale singen. Einfach elefantastisch!Herzlich Willkommen, Dara und Rohit!"Die Sendung mit dem Elefanten ist die perfekte Möglichkeit, wieder Kind sein zu dürfen", freut sich Dara. "Und dann lerne ich immer wieder etwas Neues dazu - das ist super! Die 26-Jährige liebt verrückte Eissorten und farbenfrohe Socken. Außerdem hat sie eine Vorliebe für Weißkopfseeadler.So wie Dara passt auch Rohit perfekt in die bunte Welt des Elefanten: Seine Lieblingsfächer in der Schule waren Mathematik und Physik - eben "typisch Nerd", wie er sich selbst beschreibt. Schildkröten sind Rohits Lieblingstiere, weil sie Ruhe und Gelassenheit ausstrahlen. Der absolute Schoko-Fan freut sich schon auf eine spannende Zeit beim Elefanten: "Die Sendung mit dem Elefanten ist tierisch toll, um spielerisch die Welt zu entdecken."Auch neu: "Die Mini-Boings"Neu sind auch "Die Mini-Boings": Die britische Animations-Serie von den Machern von "Shaun das Schaf" und "Zeit für Timmy" soll den kleinen Zuschauer:innen beim Wahrnehmen und Erkennen von Gefühlen helfen. Quitschig, bunt und einfach nur niedlich, stellen die fünf Charaktere vor allem Teamwork in den Vordergrund.Die mehrfach preisgekrönte "Sendung mit dem Elefanten" zeigt ihren jungen Zuschauer:innen die Welt auf Augenhöhe und greift zwischen dem Alltäglichen und dem Besonderen immer wieder wichtige Themen aus der Lebenswelt von drei- bis sechsjährigen Kindern auf. Das Programm bietet eine bunte Mischung aus Lach- und Sachgeschichten, Liedern und Experimenten, Bastelideen, Kinderportraits und kurzen Geschichten mit Elefant und Hase.In der ElefantenApp gibt es neben der Sendung auch beliebte Zeichentrickserien (Bobo Siebenschläfer, Hey Duggee etc.) und Spiele mit Elefant und Hase. Zudem finden Elefanten-Fans in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/elefant?isChildContent) ein breites Angebot an ganzen Sendungen und einzelnen Filmen. Die "Sendung mit dem Elefanten" läuft montags bis freitags um 06:55 Uhr bei KiKA und samstags um 08:05 Uhr im WDR.Begleitend zur Sendung finden Eltern im Elternbereich der Seite mit dem Elefanten (https://www.wdrmaus.de/elefantenseite/elternseiten/) Informationen zu Familienthemen, Tipps zur Mediennutzung von Kindern sowie digitale Lernangebote für Kinder (z. B. Programmieren mit dem Elefanten).Redaktion: Heike Sistig