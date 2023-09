News von Trading-Treff.de In dieser Apple Aktienanalyse blicken wir auf das iPhone15, die Apple Watch Series 9 und die Aktie, welche vor Herausforderungen steht. China-Thema als Stop des Erfolgsweges bei Apple? Apple Inc. ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Cupertino, Kalifornien. Gegründet im Jahr 1976 von Steve Jobs, Steve Wozniak und Ronald Wayne, hat sich Apple zu einer der einflussreichsten und wertvollsten Marken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...