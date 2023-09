Die Aktie von Lanxess präsentiert sich derzeit weiterhin in einer schwachen Verfassung. Laut dem Analysehaus Warburg Research ist das aktuelle Kursniveau eine sehr gute Chance zum Einstieg. So hat deren Analyst Oliver Schwarz die Einstufung nach endgültigen Geschäftszahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" belassen.Das Kursziel bestätigte er mit 45 Euro, woraus sich ein Aufwärtspotenzial von 71 Prozent errechnet. Diese hätten Licht und Schatten bereitgehalten, schrieb Schwarz in seiner Studie. Operativ ...

