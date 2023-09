© Foto: Michael Reynolds - dpa-Bildfunk



Jamie Dimon warnt erneut vor wirtschaftlichem Ungemach in den USA. Bereits vor einem Jahr fürchtete er einen "wirtschaftlichen Hurrikan", der bisher ausgeblieben ist. Was ist dran an Dimons Warnung?

JPMorgan-CEO Jamie Dimon hat Anleger davor gewarnt, zu selbstzufrieden mit Blick auf das derzeitige Wirtschaftsklima in den USA zu sein. Bei einem Auftritt auf einer Finanzkonferenz in New York äußerte sich Dimon besorgt über die Annahme, dass die robuste Wirtschaftslage in den USA noch Jahre anhalten könnte, berichtet der US-Nachrichtensender CNBC.

Dimon verwies darauf, dass es derzeit zwar viele positive Wirtschaftsindikatoren gebe, wie einen gesunden Konsum und steigende Löhne, aber auch viele potenzielle Stolpersteine. Dazu zählen die Straffung der Geldpolitik durch die Zentralbanken, der anhaltende Konflikt in der Ukraine und die ausufernden Staatsausgaben in vielen Ländern.

Die US-Wirtschaft hat sich in letzter Zeit jedoch als beeindruckend widerstandsfähig erwiesen, und viele Experten halten eine Rezession in naher Zukunft für unwahrscheinlich. Dennoch rät Dimon zur Vorsicht und betont die Unvorhersehbarkeit von Konjunkturzyklen.

Wörtlich sagte Dimon: "Es ist ein großer Fehler zu sagen: der Konsum ist heute stark, darum werden wir auf Jahre hinaus einen Boom haben".

Bereits im vergangenen Jahr hatte Dimon vor einem möglichen "wirtschaftlichen Hurrikan" gewarnt. Damals nannte er die gleichen Gründe wie heute: den Ukraine-Konflikt und die straffe Geldpolitik der Zentralbanken.

Ein weiterer wichtiger Punkt, den Dimon hervorhob, betrifft die aktuelle Kreditlandschaft. Während Großbanken wie JPMorgan Chase dank historisch niedriger Ausfallraten seit Jahren hohe Gewinne aus der Kreditvergabe erzielten, gebe es Anzeichen für Spannungen in bestimmten Kreditsegmenten, insbesondere im Immobilienmarkt und bei Autokrediten mit niedriger Bonität.

"Wenn es zu einer Rezession kommt, was irgendwann der Fall sein wird, wird es einen ganz normalen Kreditzyklus geben", sagte Dimon. "In einem normalen Kreditzyklus läuft es immer etwas schlechter als erwartet", fügte er hinzu.

Tipp aus der Redaktion: Diese drei Top-Energie-Dividendenaktien sollten Sie kennen! So können Sie im Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Kostenloses Research für Sie vom Börsenexperten Bryan Perry! Einfach hier downloaden.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion