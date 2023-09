DJ Bundeskabinett stimmt der Erhöhung des Bürgergelds um 12 Prozent ab 2024 zu

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeskabinett hat einer spürbaren Erhöhung des Bürgergeldes um rund 12 Prozent ab dem kommenden Jahr zugestimmt, um so die jüngsten Preissteigerungen abzumildern. Aktuell erhalten rund 5,5 Millionen Menschen das Bürgergeld, das Anfang des Jahres die bisherigen Hartz-IV-Zahlungen abgelöst hat. Die Erhöhung kostet den Bundeshaushalt laut Bundesarbeitsministerium rund 4,3 Milliarden Euro. Alleinstehende erwachsene Bezieher des Bürgergeldes bekommen ab Januar 563 Euro, ein Anstieg um 61 Euro gegenüber dem aktuellen Satz. Bezieher, die in einem Haushalt in einer Partnerschaft leben, bekommen künftig 606 statt 541 Euro.

Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren erhalten künftig 471 statt 420 Euro. Für Kinder im Alter zwischen sieben und 13 Jahren steigt der Satz um 42 Euro auf 390 Euro, für die bis sechs Jahre um 39 Euro auf 357 Euro. Die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf erhöht sich 2024 im ersten Schulhalbjahr von 116 Euro auf 130 Euro und für das zweite Schulhalbjahr von 58 Euro auf 65 Euro.

Der Bundesrat muss der Verordnung noch in seiner Sitzung am 20. Oktober zustimmen.

Das Bürgergeld, mit dem das menschenwürdige Existenzminimum abgedeckt werden soll, wird jährlich zum 1. Januar angepasst. Dabei berücksichtigt der aktualisierte Satz zu zwei Dritteln die Preisentwicklung und zu einem Drittel wird die Entwicklung der Nettolöhne.

September 13, 2023

