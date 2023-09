Mit den zuletzt steigenden Zinsen werden Anlagen in Aktien weniger attraktiv. Viele Sparer parken Ihr Geld wieder in verzinste Konten oder Festzinsanleihen. Weshalb es bei den Realzinsen aber alles andere andere als rosig aussieht, trotz gesunkener Inflation und welche Anlagemöglichkeiten jetzt interessant werden, erfahren Sie in diesem Interview mit Christian Köker, HSBC.