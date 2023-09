Abpfiff - das finale Ergebnis des Anleihen Finder-Musterdepotspiels (01.03.2018 - 31.08.2023) steht fest: Der Sieger ist Fondsmanager Markus Stillger, der seine beiden Kontrahenten, Manuela Tränkel und Hans-Jürgen Friedrich, in einem zuletzt äußerst schwierigen und herausfordernden Kapitalmarkt- und Anleiheumfeld mit deutlichem Abstand hinter sich lässt.

Markus Stillger, Geschäftsführer der MB Fund Advisory GmbH, hat das Anleihen Finder-Musterdepotspiel mit großem Vorsprung und einer Rendite von fast 20% für sich entschieden. Als einziger der drei Teilnehmer beendet er die fünfeinhalbjährige Musterdepot-Spielrunde (die in etwa der Länge herkömmlicher Anleihe-Laufzeiten entspricht) im Plus und das mit einer starken Rendite von +17,30%. Der Finanzexperte hat bei nahezu allen Anleihen-Entscheidungen den richtigen Riecher bewiesen und sich häufig frühzeitig mit Gewinnen (+ Zinserträgen) von laufenden Bonds getrennt. Zu Beginn zunächst verhalten, verbessert er seine Performance während der Spiellaufzeit kontinuierlich. Zu Hochzeiten (vor dem Ukraine-Krieg) liegt er renditetechnisch sogar bei fast 45% im Plus. Die schwierigen Kapitalmarktbedingungen in 2022 und 2023 haben diese Entwicklung dann wieder etwas revidiert. Der einzige Fehlgriff in seinem Depot (den aber auch die beiden anderen Teilnehmer in ihren Portfolien verzeichnen) ist das Investment in SeniVita. Ansonsten hat Markus Stillger mit Logik, Kalkül und viel Erfahrung seine Kauf-/Verkaufsentscheidungen getroffen (alles nachzulesen in den einzelnen Musterdepot-Spielrunden weiter unten) und den schwierigen Marktverhältnissen gerade in den vergangenen beiden Jahren getrotzt. Das Anleihen Finder-Team gratuliert dem Kapitalmarktexperten recht herzlich zu einem hochverdienten Sieg!

Auf Platz 2 folgt Manuela Tränkel, Mandura Asset Management AG, mit einer in Summe negativen Rendite von etwa 10%. Mit ihrem konservativen (stets hoher Cash-Anteil) und eher zurückhaltenden Transaktions-Profil hat Manuela Tränkel den Schaden in äußerst schwierigen Kapitalmarktzeiten, zu denen die Corona-Pandemie, der Russland-Ukraine-Krieg sowie eine darauf folgende weltweite Wirtschaftskrise inklusive Energieproblematik und Inflation gehören, begrenzt. Ihre Transaktionen - meist vor den genannten Entwicklungen getätigt - hat sie stets mit Gewinn abgeschlossen, dadurch lag sie vor den Krisenjahren mit Ihrem Portfolio stets im Plus und auch häufig in Führung. Im aktuellen Depot verzeichnet sie vor allem mit SeniVita, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...