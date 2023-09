Das Unternehmen sichert sich eine Betriebskapital-Fazilität in Höhe von CHF 25 Millionen (€ 26,15 Millionen) von UBS, um der starken Kundennachfrage nach seiner geostationären Satellitenplattform HummingSat nachkommen zu können

Die Betriebskapital-Fazilität ist durch die Schweizerische Exportrisikoversicherung SERV abgesichert

SWISSto12 hat bislang über 50 Millionen EUR an Risikokapital eingeworben und verfügt über einen Auftragsbestand von mehr als 200 Millionen EUR von Kunden aus dem Geschäftsbereich Hochfrequenzprodukte sowie über die jüngst abgeschlossenen HummingSat-Verträge, unter anderem von Intelsat und Viasat (vormals Inmarsat) und der Europäischen Weltraumorganisation

SWISSto12, einer der am schnellsten wachsenden Hersteller von Satelliten- und Hochfrequenzprodukten in Europa, hat bekannt gegeben, dass ihm die multinationale Universalbank UBS Switzerland AG eine Betriebskapital-Fazilität mit einem Volumen von CHF 25 Millionen (26,15 Millionen EUR) eingeräumt hat. Diese Fazilität verschafft SWISSto12 flexibles Wachstumskapital, mit dem das Unternehmen die starke Kundennachfrage nach dem geostationären Kleinsatelliten HummingSat bedienen kann.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230912039080/de/

An illustration of SWISSto12's HummingSat in geostationary orbit. Image credit: SWISSto12 (Graphic: Business Wire)

Seit seiner Gründung im Jahr 2011 hat SWISSto12 über 50 Millionen Euro Risikokapital von prominenten schweizerischen und europäischen Investoren eingeworben, darunter Constantia New Business (CNB Capital), Swisscom Ventures, Swisscanto und die Zürcher Kantonalbank (ZKB). Neben seinem wachsenden Geschäft mit Hochfrequenzprodukten und -subsystemen hat SWISSto12 im Rahmen eines Partnerschaftsprojekts mit der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) über 30 Millionen EUR für die Entwicklung der HummingSat-Plattform erhalten dem ersten Kleinsatelliten für die geostationäre Umlaufbahn.

2022 meldete SWISSto12 den Abschluss eines Vertrags über die Lieferung eines HummingSat-Satelliten an Intelsat, im Mai 2023 gefolgt von einem Vertrag über die Lieferung von drei HummingSats an Inmarsat (2023 von Viasat übernommen). Das Unternehmen hat derzeit einen Bestand an noch nicht erledigten Kundenaufträgen im Wert von mehr als 200 Millionen EUR für seinen Geschäftsbereich Hochfrequenzprodukte und -subsysteme, die Partnerschaft mit der ESA und jüngst abgeschlossene HummingSat-Verträge.

Pär Lange, Partner, Swisscom Ventures, sagte: "SWISSto12 ist das erste noch in der Wachstumsphase befindliche Unternehmen, dem es gelungen ist, einen kompletten geostationären Satelliten an globale Satellitenbetreiber zu verkaufen ein Beleg für das einmalige transformative Marktpotenzial der HummingSat-Plattform und das technische und kaufmännische Können des Teams. Nachdem SWISSto12 über 200 Millionen EUR an Kundenaufträgen generiert hat, ist das Unternehmen auch eines der wenigen Unternehmen, die sich noch in der Wachstumsphase eine Wachstumsfazilität dieser Größenordnung von einer multinationalen Bank wie UBS sichern konnten damit befindet sich SWISSto12 in einer außerordentlich guten Position, um den Markt für geostationäre Kommunikationsdienste, auf die Milliarden von Menschen für Breitband-, Rundfunk- und Sicherheitsdienste angewiesen sind, neu zu beleben."

Peter Gisler, CEO der SERV, erklärte dazu: "Als Schweizerische Exportrisikoversicherung SERV freuen wir uns, diese Partnerschaft zwischen SWISSto12 und UBS zu ermöglichen und SWISSto12 beim Ergreifen neuer Wachstumschancen auf dem globalen Satellitenmarkt zu unterstützen."

Emile de Rijk, Gründer und CEO von SWISSto12, sagte: "Diese Betriebskapital-Fazilität von UBS in Höhe von 25 Millionen CHF gibt uns einen zusätzlichen Handlungsspielraum, um die Herstellung und Auslieferung unserer ersten HummingSats voranzutreiben und die starke Kundennachfrage zu bedienen. Mit HummingSat schafft SWISSto12 eine neue Klasse von agilen, leistungsstarken Kleinsatelliten für die geostationäre Umlaufbahn, die etwa drei bis fünf Mal kleiner und kostengünstiger sind als herkömmliche geostationäre Satelliten, aber dennoch zuverlässig wichtige Dienste zur Verfügung stellen. Wir freuen uns darauf, mit unseren innovativen geostationären Kommunikationssatelliten die Kundennachfrage von globalen Satellitenbetreibern und nationalen Regierungen zu decken, damit Nutzer weltweit besser miteinander verbunden und geschützt werden können."

ÜBER SWISSto12

SWISSto12 ist ein führender Hersteller von fortschrittlichen Satellitennutzlasten und -systemen, darunter der HummingSat, ein kleiner, aber leistungsstarker geostationärer Telekommunikationssatellit, der in Zusammenarbeit mit der Europäischen Weltraumorganisation (European Space Agency, ESA) im Rahmen ihres öffentlich-privaten Partnerschaftsprogramms entwickelt wurde. Zu den HummingSat-Kunden gehören Intelsat und Inmarsat (2023 von Viasat übernommen). Die Satelliten und Nutzlasten von SWISSto12 profitieren von einzigartigen und patentierten 3D-Drucktechnologien und zugehörigen Designs von Hochfrequenzprodukten (HF-Produkten), die leichte, kompakte, hochleistungsfähige und wettbewerbsfähige HF-Funktionen bieten. Neben seinem Raumfahrtportfolio ist das Unternehmen auch in den Bereichen Telekommunikation, Überwachung und Radaranwendungen für die Luftfahrtindustrie tätig. SWISSto12 hat sich in Europa, den USA und Israel wirtschaftlich erfolgreich entwickelt und gehört heute zu den am schnellsten wachsenden Luft- und Raumfahrtunternehmen in Europa. SWISSto12 ging 2011 als Spin-off aus der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne (École Polytechnique Fédérale de Lausanne, EPFL) hervor, befindet sich in Privatbesitz und wird von prominenten schweizerischen und europäischen Investoren unterstützt.

Über UBS

UBS schafft ein globales Investitions-Ökosystem, das Menschen und Ideen miteinander verbindet und neue Geschäftsmöglichkeiten erschließt. Das Unternehmen bietet wohlhabenden, institutionellen und Firmenkunden weltweit sowie Privatkunden in der Schweiz Finanzberatungen und -lösungen an. UBS bietet Anlagelösungen, Produkte und überzeugende Vordenkerdienste an, ist weltweit führend im Wealth Management und stellt umfangreiche und diversifizierte Vermögensverwaltungsdienste, fokussierte Investment-Banking-Kapazitäten sowie Bankdienstleistungen für Privat- und Firmenkunden in der Schweiz zur Verfügung. Die Firma konzentriert sich auf Unternehmen, die eine starke Wettbewerbsposition in ihren Zielmärkten haben, kapitaleffizient sind und attraktive langfristige strukturelle Wachstums- oder Rentabilitätsperspektiven aufweisen.

UBS ist an allen wichtigen Finanzplätzen der Welt vertreten und unterhält Niederlassungen, die sich auf mehr als 50 Regionen und Standorte verteilen. Etwa 30 der UBS-Mitarbeiter sind in Nord- und Südamerika tätig, 30 in der Schweiz, 19 im übrigen Europa, im Nahen Osten und in Afrika sowie 21 in der Region Asien-Pazifik. Die UBS Group AG beschäftigt weltweit mehr als 100.000 Mitarbeiter. Die Aktien der UBS Group AG sind an der SIX Swiss Exchange sowie an der Börse in New York (NYSE) kotiert.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230912039080/de/

Contacts:

Für Interviews und Medieninformationen wenden Sie sich bitte an Olly Cooper von ThoughtLDR unter olly@thoughtldr.com +44 7957 004545