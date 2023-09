Wilmington, Delaware (ots/PRNewswire) -Patentierter Versteck Ständer ermöglicht gleichzeitiges MagSafe-Laden und freihändiges Betrachten jederzeit und überallDie führende Marke für technisches Zubehör, ESR (https://www.esrgear.de/collection/iphone-15-protection), gab heute die Veröffentlichung ihrer Kollektion für das neue iPhone 15 bekannt. Das Headliner-Sortiment von ESR besteht aus drei magnetischen Hüllen mit ihrem patentierten Versteck Ständer. Alle drei bieten eine innovative Mischung aus Schutz und Funktionalität, die es Benutzern ermöglicht, mehr aus MagSafe herauszuholen. Die gesamte Kollektion umfasst Schutzhüllen sowie Display- und Kameraschutzfolien, die alle einen zertifizierten Militärnorm Schutz für das iPhone 15 bieten.Aufbauend auf dem Erfolg der ersten Ständerhülle von ESR aus dem Jahr 2017 bieten Hüllen mit Versteck Ständer auch freihändiges Betrachten im Hoch- und Querformat in einem einstellbaren Winkel. Die Hüllen sind für MagSafe konzipiert und nutzen starke Magnete mit bis zu 1.500 g magnetischer Haltekraft, um einen sicheren Verschluss mit MagSafe-Zubehör zu schaffen. Darüber hinaus sind sie von SGS für Militärnorm Schutz zertifiziert und gewährleisten einen starken Schutz für das iPhone 15. Im Gegensatz zu anderen Ständerhüllen ist das einzigartige Kameralinsendesign von Versteck Ständer im Querformat zwischen 15° und 85° verstellbar und gewährleistet ein vollständiges, ungehindertes MagSafe-Laden ob der Ständer in Gebrauch ist oder nicht. Dadurch können Benutzer beim Ansehen von Videos oder Sendungen aus einem bequemen Blickwinkel mit Strom versorgt bleiben. Das versteckte Design macht den Ständer im zusammengeklappten Zustand völlig unsichtbar und dient gleichzeitig als Kantenschutz für die Kameralinsen des iPhones."Versteck Ständer stellt einen weiteren bedeutenden Durchbruch für unser Team dar", sagt Tim Wu, CEO von ESR. "Angesichts der zunehmenden Beliebtheit des MagSafe-Ladens und der Tatsache, dass Menschen ihr Handy jetzt lieber zum Ansehen von Videos, Shows und Filmen verwenden, haben wir Hüllen entwickelt, die Benutzern die Möglichkeit geben, ihr Seherlebnis zu verbessern, während sie aufladen. Mit den magnetischen Hüllen von ESR mit Versteck Ständer können Benutzer jederzeit Videos ansehen und MagSafe jederzeit nutzen."Classic Hybrid Hülle mit Versteck Ständer (HaloLock)Mit der Classic-Serie (https://www.amazon.de/dp/B0CC1F7SDR?maas=maas_adg_5F3C3283300D11258BE68862D7765A1F_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas&th=1) können Benutzer das dünne, leichte Design und die Ästhetik ihres iPhones mit der zusätzlichen Funktionalität von Versteck Ständer genießen. Die dünne 1,5 mm Rückseite ermöglicht ein schnelleres MagSafe-Laden, was zu einer vollständigen Aufladung eine Stunde schneller führt als bei dickeren Hüllen.Armor Panzer Hülle mit Versteck Ständer (HaloLock)Die schützendste Hülle der Kollektion, die Armor-Serie (https://www.amazon.de/dp/B0CC1FLCJX?maas=maas_adg_AEF38BCB702AB4E8BBD5A8BCC43E74BC_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas), kombiniert Rückschale, Displayschutz und Kameralinsenschutz, um Rundumschutz zu bieten und die Standards für Sturzschutz nach Militärnorm zu übertreffen.Cloud Weiche Hülle mit Versteck Ständer (HaloLock)Die aus hochwertigem Silikon gefertigte Cloud-Serie (https://www.amazon.de/dp/B0CC1CTJ83?maas=maas_adg_576AB1E778F46341E6D0C5B7637C6538_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) ist perfekt für alle, die die optimale Mischung aus Stil und Funktionalität suchen. Seine seidige Außenseite fühlt sich weich an und bietet zusätzlichen Halt, um ein Herunterfallen zu verhindern.Neben Hüllen mit Versteck Ständer bietet ESR auch eine Reihe weiterer Schutzlösungen für das iPhone 15 an, darunter die Classic Hybrid Hülle (HaloLock) (https://www.amazon.de/dp/B0CC1F4V7Q?maas=maas_adg_E2C77C5CBC8C326C705D3EBEC214BF51_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas), das Wolkenwacht Klare Hülle (HaloLock) Set (https://www.amazon.de/dp/B0CC1FQRDC?maas=maas_adg_64522D5897467DAF15B50038F0F18BE8_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas), den Amorite Displayschutz (https://www.amazon.de/dp/B0CCDBFCLC?maas=maas_adg_019A5949A1B0C29E4C7404BDC322A84C_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)und den Tempered Glass Privacy Displayschutz Set (https://www.amazon.de/dp/B0CCDBMVR3?maas=maas_adg_90EB67D697B6BC6BF43338DE4778DA49_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) und die Amorite Kameralinsenschutzfolien (https://www.amazon.de/dp/B0CCDMTM14?maas=maas_adg_DAB158930EB059784F25B1FD66E10A55_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas). Sie sind alle für den Schutz auf Militärnorm zertifiziert und gewährleisten einen starken Schutz vor Stürzen und Stößen. Die gesamte iPhone 15-Kollektion von ESR sowie das Angebot an magnetischen Ladegeräten und Zubehör können auf der offiziellen Website von ESR (http://www.esrgear.com/) oder bei Amazon (https://www.amazon.de/stores/ESR/page/28E0650B-343A-4C23-916B-80DC6A0171C3?maas=maas_adg_DC4C02AA1E4AB5DA477A979900BCB197_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) entdeckt werden.BildergalerieWeitere Informationen zur Kollektion finden Sie in der Online-Pressemappe hier (https://drive.google.com/drive/folders/11OzJjzefraY87VSovBTHn_8Oki2f6-qM?usp=sharing). Um mehr über ESR zu erfahren oder zusätzliche Ressourcen zu erhalten, wenden Sie sich an media@esrgear.com.Über ESRESR wurde 2009 gegründet und hat mittlerweile über 100 Millionen Nutzer weltweit und ist eine führende Marke für technisches Zubehör. ESR wurde 2009 gegründet und hat mittlerweile über 100 Millionen Nutzer weltweit und ist eine führende Marke für technisches Zubehör. Von Hüllen, die mehr als nur schützen, bis hin zu kabellosen Ladegeräten, die die Möglichkeiten von MagSafe neu definieren - wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Nutzung von Technologie zu vereinfachen.